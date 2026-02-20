Vill du resa i jobbet? Vi söker en Servicetekniker till SGA!
Nr.1 Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2026-02-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
SGA Conveyor Systems grundades 1990 och har sitt huvudkontor i Kinna. Företaget utvecklar, tillverkar och installerar transport- och automationslösningar som effektiviserar produktion och internlogistik hos industriföretag och e-handelsaktörer i Sverige och internationellt. Med över 30 års erfarenhet är SGA en stabil och innovativ partner som levererar kvalitet från idé till färdig anläggning.
Läs mer på www.sga-conveyor.sePubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som Resande Servicetekniker på SGA Conveyor System blir du en central del av ett team som säkerställer att kunders system fungerar felfritt. Du kommer att arbeta både med förebyggande underhåll och akuta reparationer samt bygga starka kundrelationer genom hög servicenivå. Resor inom Sverige och internationellt ingår i tjänsten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Att arbeta med avancerade logistiksystem på plats hos våra kunder.
• Planera och genomföra regelbundna underhållsinsatser i nära samarbete med kunder.
• Teknisk support och rådgivning via telefon och mail för att snabbt lösa kunders problem
• Rapportering och dokumentation över utförda servicearbeten enligt företagets rutiner och riktlinjer.
• Säkerställa korrekt användning av produkter genom utbildning och instruktion till kunder och kollegor.
• Vid behov, hjälpa till med installation och montering av nya system, både i Kinna och hos kund.
• Deltaga i beredskapstjänst med support och utryckning under kvällar och helger.
Arbetstid: Dagtid (beredskap kvällar och helger)
Placering: Utgångsort Kinna
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av tekniskt arbete och service, gärna inom områden som el, maskin eller automation. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med fältbaserade projekt, och är van vid att hantera både planering och utförande på plats hos kund.Kvalifikationer
B-körkort
Kompetens inom el, maskin, automation eller närliggande tekniskt område.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från liknande roll
Certifikat för Saxlift/Fallskydd
Goda kunskaper i Engelska, både i tal och skrift
Som person är du lösningsorienterad, självgående och ansvarstagande. Du har en naturlig känsla för service och kan skapa goda relationer med såväl kollegor som kunder. Din flexibilitet och stresstålighet gör att du hanterar oförutsedda situationer med lugn och effektivitet.
Vad vi erbjuder
Hos SGA får du arbeta i en framtidsbransch med automation i centrum. Rollen präglas av frihet under ansvar, tekniskt djup och en möjlighet att se resultatet av ditt arbete i verkliga miljöer.
Du får:
• En långsiktig tjänst i ett växande teknikföretag
• En vardag med variation, ansvar och praktiskt problemlösande
• Stora möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär
• Friskvårdstimme varje veckaOm företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Ellen Eriksson via mail, ellen@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Ellen Eriksson ellen@firstpersonal.se Jobbnummer
9755415