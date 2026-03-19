Vill du projektera framtidens infrastruktur i Norrbotten?
2026-03-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Skellefteå
, Umeå
, Kiruna
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Norrbotten växer - och vi växer med det. På WSP i Luleå står vi inför några av regionens mest spännande samhällsbyggnadsprojekt, där framtidens infrastruktur, hållbar vattenförsörjning och levande miljöer tar form. Nu söker vi fler nyfikna konsulter som vill vara med och göra avtryck. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till lösningar som gör verklig skillnad för människor, natur och näringsliv i norra Sverige.
Som en del av vår fortsatta tillväxt i regionen söker vi nu flera nya medarbetare inom VA, gata, mark och väg till vårt starka team i Luleå. Nu växlar vi upp och vill ha med dig på tillväxtresan!
Ett komplett erbjudande - Vilka är vi?Subsektor Vatten
Vatten erbjuder heltäckande konsulttjänster inom allt från tidiga utredningar till detaljtekniska lösningar för lednings- och processteknik. Vi arbetar även med drift och underhåll, VA-ekonomi, dagvatten- och översvämningsutredningar, modellering, planfrågor samt juridik och VA-organisation. Vatten- och klimatanpassningsfrågor blir allt viktigare, och WSP spelar en central rådgivande roll i framtidens samhällsprojekt.
Subsektor Samhällsutformning
Samhällsutformning erbjuder konsulttjänster som bland annat berör gata & mark, miljö & kulturmiljö, mätnings- och kartteknik samt geografisk information. Grunden för avdelningen är att skapa och utveckla våra samhällen för framtiden med stort fokus på kombinationen av funktion, design och hållbarhet. Oavsett om det är små städer, stora städer eller landsbygd så är vi där och stöttar våra kunder i alla projektfaser.
Subsektor Väg & Anläggning
Väg & Anläggning verkar för en nationell samordning av resurser, anbudsarbete, leverans, teknikutveckling och kunskapsöverföring. Genom att vi har bred kompetens inom utredningar, trafik, vägteknik, vägutformning samt upprättande och leverans av vägplaner och bygghandlingar verkar vi inom samtliga discipliner och skeden i vägprojekt.
Är du vår nästa projektör?
Projektering är en av våra starkaste kärnkompetenser och där vi samverkar över teknikerna allra mest. Här kombinerar vi teknisk expertis, moderna verktyg och lång erfarenhet för att ta fram hållbara och driftsäkra lösningar för både nya och befintliga infrastruktörlösningar - från idé till färdig anläggning.
I rollen som projektör verkar du i både mindre och större uppdrag som du genomför tillsammans med kollegor i projektform. Beroende på uppdrag kan arbetet innebära ansvar för kundkontakt, budget, framdrift och problemlösning. På WSP värdesätter vi innovation och kunskapsdelning högt. Som erfaren projektör inom ditt teknikområde kommer en del av arbetet således innebära coachning av våra mindre erfarna medarbetare.
Vi söker dig som vill arbeta som projektör inom något av teknikområdena:
Vatten, mark, gata, väg
Vi formar rollen efter din erfarenhet, och det ansvar du vill ta i organisationen.
Här får du inte bara bidra med din kunskap, du blir en del av ett globalt nätverk som tillsammans formar morgondagens hållbara samhällen. I våra uppdrag ges du en unik möjlighet att bära vår styrka när vi arbetar multidisciplinärt som ett WSP.
Vem är du?
Vi tror att du som söker har eftergymnasial ingenjörsutbildning inom samhällsbyggnadsområdet. Du kan vara i början av din karriär, såväl som senior etablerad konsult, men vi tror att du som minst har ett års arbetslivserfarenhet inom något av nämnda teknikområden; VA, mark, väg eller gata.
Eftersom våra leveranser i huvudsak sker på svenska är det av stor vikt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Sista ansökningsdag
Urval sker löpande, men du är välkommen med din ansökan senast 19 april.
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE
WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar.
WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 83 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
