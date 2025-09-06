Vill du också bli en del av teamet på Skinande rent?
2025-09-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du som oss? Brinner du för service, människor och all typ av städning? Då är detta jobbet för dig.
Vi erbjuder just nu anställningar både på heltid och deltid.
Du kommer att jobba med städning hos privata kunder och på företag. Vi söker dig som kan jobba flexibla arbetstider måndag-fredag mellan 08:00-16:30 alternativt 06:00-14:30.
Vi letar efter dig som
Drivs av kvalité och nöjda kunder
Har en positiv attityd
Brinner för städning och utveckling inom yrket
Är självständig och punktlig
Har grundläggande språkkunskaper i svenska
Vi erbjuder dig kollektivavtal, bra anställningsvillkor och förmånsbil för dig med körkort.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
http://www.skinanderentgoteborg.se
August barks gata 25B (visa karta
Skinande rent Göteborg AB
Jannice Holgersson Jannice@srgbg.se 0734144865
