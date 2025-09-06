Vill du också bli en del av teamet på Skinande rent?

Är du som oss? Brinner du för service, människor och all typ av städning? Då är detta jobbet för dig. Vi erbjuder just nu anställningar både på heltid och deltid. Du kommer att jobba med Flyttstädningar hos privata kunder, i både lägenheter samt villor. Vi söker dig som kan jobba flexibla arbetstider måndag-fredag mellan 07:00-15:30 eller 08:00-16:30. Vi letar efter dig som Drivs av kvalité och nöjda kunder Har en positiv attityd Brinner för städning och utveckling inom yrket Är självständig och punktlig Har grundläggande språkkunskaper i svenska
Vi erbjuder dig kollektivavtal, bra anställningsvillkor och förmånsbil för dig med körkort.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2025-10-06 E-post: info@srgbg.se