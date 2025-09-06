Vill du också bli en del av teamet på Skinande rent?

Skinande rent Göteborg Holding AB / Städarjobb / Huddinge
2025-09-06


Visa alla städarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skinande rent Göteborg Holding AB i Huddinge, Göteborg eller i hela Sverige

Är du som oss? Brinner du för service, människor och all typ av städning? Då är detta jobbet för dig.
Vi erbjuder just nu anställningar både på heltid och deltid.
Du kommer att jobba med Flyttstädningar hos privata kunder, i både lägenheter samt villor. Vi söker dig som kan jobba flexibla arbetstider måndag-fredag mellan 07:00-15:30 eller 08:00-16:30.
Vi letar efter dig som
Drivs av kvalité och nöjda kunder
Har en positiv attityd
Brinner för städning och utveckling inom yrket
Är självständig och punktlig
Har grundläggande språkkunskaper i svenska

Vi erbjuder dig kollektivavtal, bra anställningsvillkor och förmånsbil för dig med körkort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: info@srgbg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skinande rent Göteborg Holding AB (org.nr 559323-9949), http://www.skinanderentgoteborg.se
Betongvägen 5 (visa karta)
142 50  SKOGÅS

Arbetsplats
Skinande rent Göteborg AB

Kontakt
VD
Jannice Holgersson
Jannice@srgbg.se
0734144865

Jobbnummer
9495922

Prenumerera på jobb från Skinande rent Göteborg Holding AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skinande rent Göteborg Holding AB: