Vill du också bli en av våra medarbetare vid Sjöängs köket?
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning
2025-08-20
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Vi söker en vikarierande kock till Sjöängen, 100 % till 260228. Vid Sjöängen finns skola, caféer, bibliotek, restaurang samt kultur- och evenemangscentrum. Goda chanser till förlängning finns, tillträde enligt överenskommelse.
Köket är ett flexibelt tillagningskök för verksamheter i och utanför Askersund. Köket tillagar upp till 2000 portioner/dag till ca 20 enheter, inom Socialförvaltningens verksamhetsområde och till förskolor, fritidsavdelningar och skolor inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Till köket hör bageri och ett avancerat specialmatskök. Vid köket finns också Restaurang Sjöängen.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Ditt kockuppdrag är:
• Ingå i team med kökets och restaurangens arbetsgrupper och avdelningar,
• Dagligt förekommande arbetsuppgifter inom kök som, matlagning, servering,
varumottagning, disk, städ mm.
• Daglig produktionsplanering och uppföljning, lösa korttidsfrånvaro i gruppen, vara
delaktig på arbetsplats- och verksamhetsträffar, medarbetarsamtal och utbildningar,
medansvar för introduktion och instruktion av nya medarbetare, ekonomiskt
medansvar, medansvar för att egenkontrollen efterlevs m.m.Kvalifikationer
Kvalifikationer och kompetens, Du har:
• Restaurang- och storhushållsutbildning eller utbildning som vi bedömer som
likvärdig,
• kunskap i specialmatlagning, datavana, goda kunskaper i livsmedelshygien och
egenkontroll.Dina personliga egenskaper
• Tidigare erfarenheter, dina personliga egenskaper och lämplighet värderas högt.
• Du älskar att laga god mat.
• Du är proffsig och noggrann.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
(bifoga ditt CV)
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Månadslön FÖRMÅNER Friskvårdsbidrag finns. Så ansöker du
