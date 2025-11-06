Vill du leda vårt miljövärdsteam i västra Göteborg?
2025-11-06
Är du en trygg ledare med koll på utemiljö? Vi söker dig som vill vara med och bygga trygga utemiljöer och arbetsleda ett av våra kompetenta gäng med miljövärdar på Poseidon.
Med stor handlingskraft i utemiljöarbetet och avfalls-hanteringen är du med och bidrar varje dag till ett tryggt, trivsamt och hållbart boende i Väster.
Ett metodiskt utemiljöarbete är en av nyckelfaktorerna för att vi ska nå målen med ett tryggt och trivsamt Göteborg. Nu söker vi dig som vill leda vårt utemiljöteam med miljövärdar, som sköter och underhåller våra boendemiljöer i Väster. Här fokuserar vi på utveckling av våra hus och gårdar, samtidigt som vi visar nolltolerans mot otrygghet, nedskräpning och klotter.
Som miljövärdssamordnare på Poseidon blir du ansvarig arbetsledare med personalansvar för distriktets fastanställda och säsongsanställda miljövärdar. I rollen kombinerar du praktiskt arbete med arbetsledning och planering i den dagliga verksamheten - och fördelar och leder utemiljöskötseln och avfallshanteringen ihop med distriktets rutinerade och kunniga miljövärdar. Du har det yttersta ansvaret för det långsiktiga strategiska arbetet och samtidigt att gårdar, entréer och den yttre miljön sköts och utvecklas på ett sådant sätt att våra hyresgäster trivs och känner trygghet. Du har även ansvar för att maskinparken är rätt dimensionerad och väl underhållen. Du blir också en aktiv del i distriktets utvecklings- och förvaltningsarbete med både tekniska och sociala uppgifter.
Handlingskraftig, lugn och lyssnande ledare med praktiskt driv
Vi söker dig med minst tre års erfarenhet som arbetsledare inom utemiljöskötsel, och minst fackkompetens som motsvarar minst TCYK:s Yrkesbevis 1 skötsel och förvaltning av utemiljö. Du har god teknisk kompetens samt maskinkännedom. Du har även vana av inköp och kvalitetskontroll av såväl inköpta tjänster, som uppgifter utförda i egen regi.
Till dina styrkor hör att du är lugn och lyssnande i ditt bemötande, samtidigt som du har en genuin förmåga att samarbeta. Vi kommer att lägga vikt vid kunskap och erfarenhet av att hantera olikheter och locka fram styrkorna för bästa samverkan och resultat i en grupp. Du utför dina uppgifter med handlingskraft och noggrannhet, och är en självklar spelare när det gäller att leda och stötta miljövärdarna vid planering och utförande av utemiljöarbetet ute i våra områden. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft. Här får du påverka, utvecklas och vara med och bygga ett bättre boende i Göteborg. Vi bygger plats för dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Bostads AB Poseidon Kontakt
Daniel Svärd 0313321042
