Vill du leda omställningen till en cirkulär byggbransch?
Work Inwest Center Ekonomisk förening / Snickarjobb / Trollhättan Visa alla snickarjobb i Trollhättan
2026-07-08
, Essunga
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Vi söker en affärsorienterad Byggbedömare med fokus på återbruk
Bygg- och fastighetssektorn står inför sin största förändring någonsin. Vi ser en enorm potential i att ta tillvara på material som redan finns, och vi söker nu dig som vill vara vår nyckelperson i att göra återbruk till en självklarhet.
Som vår nya Byggbedömare kommer du att vara ansiktet utåt mot t.ex. byggföretag, entreprenörer, kommunala bolag. Din roll är att identifiera potentialen i befintliga byggnader och leda processen för inventering, värdering och återanvändning av byggmaterial.
Din roll och ditt ansvar
Detta är en offensiv roll där du kombinerar teknisk expertis med affärsutveckling. Du kommer att arbeta nära våra kunder för att visa på både miljömässiga och ekonomiska vinster med återbruk.
Inventering & Värdering: Genomföra noggranna platsbesök för att bedöma materialets skick, kvalitet och potential för återbruk.
Affärsutveckling: Aktivt söka upp och bygga relationer med byggföretag, entreprenörer och kommunala fastighetsbolag. Du säljer in våra tjänster och visar hur vi skapar värde i deras projekt.
Rådgivning: Vara den självklara experten som guidar kunden genom hela processen – från demonteringsplan till färdigt återbruk.
Nätverksbyggande: Skapa och underhålla samarbeten som gör oss till den föredragna partnern inom cirkulärt byggande.
Vi söker dig som kan materialet utan och innan
För att lyckas i rollen krävs inte nödvändigtvis en akademisk ingenjörsexamen. Det viktigaste är att du har en gedigen förståelse för byggprocesser och materialkunskap från praktiskt arbete.
Vi tror att du har erfarenhet från exempelvis:
Byggproduktion: Du har arbetat som arbetsledare, snickare, rivningsentreprenör eller projektledare och vet hur man monterar och demonterar byggnadskomponenter.
Fastighetsförvaltning/drift: Du har arbetat med underhåll och renovering och har ett öga för vad som är värt att bevara och återbruka.
Bygghandel eller materialförsäljning: Du har en god blick för materialkvalitet och förstår marknadsvärdet i olika byggprodukter.
Återvinningsbranschen: Du har arbetat med avfallshantering eller miljöinventering och vill nu ta steget till att fokusera på återanvändning snarare än återvinning.
Detta är din styrka:
Du kan byggnadsteknik: Du förstår skillnaden mellan att riva och att demontera. Du vet vad som krävs för att ett material ska vara funktionsdugligt och säkert för framtida bruk.
Du har ett affärsmässigt driv: Du förstår att återbruk inte bara är en miljöfråga – det är en affärsmöjlighet för våra kunder. Du kan räkna på värdet, förklara logistiken och sälja in idén om cirkulära flöden.
Du är en "doer": Du trivs ute på byggarbetsplatser och i fastigheter, är inte rädd för att ta i, och kan föra en trovärdig dialog med allt från platschefer till fastighetsägare.
Är en driven relationsbyggare: Du är bekväm med att ta kontakt, nätverka och hålla presentationer. Du ser varje möte som en möjlighet att inspirera till förändring.
Har ett offensivt mindset: Du trivs i en utåtriktad roll och motiveras av att nå uppsatta mål och att se konkreta resultat av ditt arbete.
Är lösningsorienterad: Du ser möjligheter där andra ser avfall. Du har förmågan att förklara komplexa miljöfrågor på ett enkelt och affärsmässigt sätt.
Kommunikativ: Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, vilket är nödvändigt för att kunna agera professionellt mot våra kunder.
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder en nyckelroll i ett företag som verkligen gör skillnad för klimatet. Du kommer att få arbeta i framkant av en växande marknad med stor frihet att utforma ditt eget arbetssätt och bidra till att sätta standarden för cirkulärt byggande i Sverige.
Påverkan: Möjligheten att påverka framtidens byggande.
Utveckling: En roll där din insats blir direkt avgörande för vår tillväxt.
Kultur: Ett team som brinner för hållbarhet och som stöttar varandra i att utmana branschens gamla hjulspår.Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Är du redo att bli vår främsta ambassadör för återbruk? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar hur du vill ta dig an rollen som vår offensiva byggbedömare
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@wiwcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggbedömare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Work Inwest Center Ekonomisk förening
Hjortmossegatan 5 (visa karta
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461 51 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Work Inwest Center Ek fören Kontakt
Verksamhetsledare
Christina Södergren Nilsson christinasodergren@wiwcenter.se 0520-663834 Jobbnummer
9997445