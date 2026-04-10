Vill du leda och utveckla svetsarbetet? Vi söker svetsansvarig!
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och kunnig svetsansvarig som vill ha en nyckelroll i att utveckla och kvalitetssäkra svetsprocesserna i en modern produktionsmiljö hos en av våra kunder i Sjöbo.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt arbete med ansvar för struktur, kvalitet och utveckling - och som trivs med att vara en central funktion i produktionen.
Som svetsansvarig har du det övergripande ansvaret för svetsområdet. Du leder och följer upp det dagliga arbetet på avdelningen, samtidigt som du säkerställer att processer, rutiner och dokumentation uppfyller gällande kvalitetskrav enligt ISO 3834-2.
Du arbetar både strategiskt och praktiskt - från att utveckla arbetssätt och utbilda personal till att själv delta i produktionen vid behov.Arbetsuppgifter
• Säkerställa att svetsdatablad, instruktioner och dokumentation är uppdaterade och efterlevs
• Följa upp och dokumentera svetsarbete enligt kvalitetskrav
• Säkerställa att svetsande personal har rätt utbildning och certifieringar
• Rapportera avvikelser och arbeta aktivt med förbättringar
• Bidra till en flexibel produktion genom kompetensutveckling och samarbete över avdelningar
• Stötta produktionen genom operativt svetsarbete vid behovProfil
Du har en gedigen bakgrund inom svetsning och känner dig trygg i både det praktiska hantverket och i att arbeta med kvalitet och processer. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett naturligt driv att förbättra arbetssätt och utveckla både verksamhet och kollegor.
Du som söker har:
• Erfarenhet av TIG, MAG (inkl. rörtråd) och Orbital svetsning
• Kunskap motsvarande IWE, IWT eller IWS
• Erfarenhet av bearbetning (borrning, gängning, kapning)
• God ritningsläsning och mätteknik
• God svenska och förståelse i engelska
• Datorvana samt B-körkort, truck- och Traverskort
Det är meriterande om du har:
• Certifiering inom VT-2 och/eller PT-2
• Giltiga svetscertifikat (gärna rostfritt)
• Erfarenhet av förbättringsarbete (Lean/Six Sigma)
• Ledarerfarenhet
• Erfarenhet av affärssystem (t.ex. Monitor)
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
9848624