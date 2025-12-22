Vill du leda och utveckla framtidens urologiska öppenvård?
Vill du arbeta i en verksamhet med tydligt uppdrag, gott samarbete och stora möjligheter att påverka? Urologiska kliniken i Östergötland söker nu en trygg och engagerad vårdenhetschef till öppenvården vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Vårt erbjudande
Urologiska kliniken är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) och har ett regionalt uppdrag för hela Sydöstra sjukvårdsregionen med en miljon invånare. Kliniken är länsgemensam med verksamhet på både Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping, och har omkring 100 anställda. På båda sjukhusen bedrivs såväl slutenvård som öppenvård, inklusive operation, där slutenvården på Vrinnevisjukhuset bedrivs på kirurgiska kliniken.
Vid öppenvården i Linköping finns allmänurologisk mottagningsverksamhet och även avancerad mottagningsverksamhet kopplad till den stora kirurgi som utförs i Linköping. Vid mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, uroterapeuter, undersköterskor och vårdadministratörer tillsammans med fokus på god vård, patientflöden och utveckling.
Hos oss får du ett stimulerande chefsuppdrag i en utvecklingsinriktad verksamhet. Du kommer vara del av ett sammansvetsat och engagerat chefsteam. Det finns goda möjligheter att påverka och forma både din roll och verksamheten. Samarbete, trygghet och utveckling står i fokus i ledarskapet.
Välkommen till en klinik där arbetsmiljö, kvalitet och förbättringsarbete går hand i hand - och där du som ledare verkligen kan göra skillnad.
I rollen som vårdenhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi för öppenvården i Linköping. Du leder cirka 30 medarbetare och arbetar nära verksamhetschef och övriga vårdenhetschefer i ett sammansvetsat ledningsteam. Tillsammans driver ni klinikens utveckling framåt med fokus på kvalitet, tillgänglighet och medarbetarskap.
Du blir en viktig del av klinikledningen, där du förväntas bidra med engagemang, idéer och strategiskt tänkande i det övergripande arbetet. Vi arbetar med sidledsansvar, vilket innebär att du tillsammans med kollegor ansvarar för gemensamma processer och bidrar till ett hållbart och inkluderande ledarskap över hela kliniken.
Om dig
Vi söker dig som har en vårdrelaterad högskoleutbildning och har erfarenhet från hälso- och sjukvården, gärna i en ledande eller samordnande roll. Erfarenhet av chefskap och formell ledarutbildning är meriterande, men det viktigaste är att du har ett genuint intresse för att leda, utveckla och skapa engagemang i en arbetsgrupp.
Som ledare är du tydlig och närvarande. Du har förmåga att skapa struktur, sätta riktning och entusiasmera dina medarbetare. Du har ett gott omdöme, är trygg i dig själv och behåller lugnet även i mer krävande situationer. Du samarbetar prestigelöst, kommunicerar öppet och bidrar till ett lösningsorienterat klimat i både det lilla och det stora.
Du har lätt för att se förbättringsmöjligheter och tar gärna initiativ till utveckling, både inom din enhet och i samverkan med andra.
Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år, med en tillsvidareanställning inom Region Östergötland i din grunda profession. I uppdraget ingår en del resor till Norrköping.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan!
