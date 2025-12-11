Vill du leda och inspirera? Klara Teoretiska Gymnasium Linköping söker bitr
2025-12-11
Brinner du för individen?
Att arbeta på Klara Teoretiska Gymnasium innebär att vara en del av en skola som verkligen ser och sätter eleven i centrum. Vi kallar det "edyoucation" - ett tillvägagångssätt som fokuserar på teoretisk kunskap och på att utveckla elevernas personliga färdigheter, sociala kompetens och emotionella intelligens. Hos oss får du möjlighet att vara en nyckelspelare i den här utvecklingen, där din insats bidrar till att motivera och inspirera eleverna att nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Klara Teoretiska Gymnasium har funnits sedan 2000 och idag är vi 350 medarbetare och totalt finns det 4200 elever på våra gymnasieskolor. Vi har 11 skolor runt om i Sverige som erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom ekonomi, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder även yrkesprogrammet Försäljnings- och service på vår skola i Linköping.
Det här är Klara Teoretiska Gymnasium Linköping
Klara teoretiska gymnasium Linköping startade 2005 och erbjuder 3 högskoleförberedande program, SA, EK och NA samt 1 yrkesförberedande program, FS. Vi är en fristående skola centralt belägen intill Resecentrum och vi har i dagsläget cirka 420 elever samt 40 medarbetare.
Det här söker vi
Klara Teoretiska Gymnasium Linköping söker en biträdande rektor som vill vara med och forma framtidens skola. Vi letar efter en trygg, engagerad och närvarande ledare som brinner för att skapa en miljö där elever når sina mål och medarbetare får möjlighet att växa.
Som biträdande rektor arbetar du nära både elever och personal och är en nyckelperson i att bygga en inkluderande och framgångsrik skolmiljö. Du har ett genuint intresse för människor och ett starkt fokus på att alla ska känna sig sedda och hörda. Din förmåga att kommunicera tydligt, skapa goda relationer och agera flexibelt gör att du kan hantera både vardagens utmaningar och skolans långsiktiga utvecklingsarbete. Samtidigt är du strukturerad och har lätt för att organisera och följa upp arbetet på ett metodiskt sätt.
Du är van vid att ta ett operativt ansvar i verksamheten och har erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer, både i kortsiktiga insatser och långsiktiga projekt. I rollen ingår du i skolledningen som driver resultat- och kvalitetsarbetet. För att sammanfatta tjänsten kommer du att ha personalansvar och arbeta med en kombination av både strategiska och operativa uppgifter.
Vi söker dig som har en avslutad lärarutbildning och mångårig erfarenhet av arbete inom skolan. Du är väl insatt i skolans styrdokument och har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda andra.
Vi ser det som meriterande:
• Tidigare mångårig erfarenhet som biträdande rektor eller rektor
• Pågående eller avslutad rektorsutbildning
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt och samarbeten med externa aktörer
Det här erbjuder vi dig
På KLARA tror vi att en trygg, peppande och tydlig kommunikation är grunden för både en positiv lärmiljö och ett starkt arbetslag. Som biträdande rektor handlar ditt uppdrag inte bara om att styra utan om att skapa förutsättningar för både elever och medarbetare att lyckas. Du är en närvarande ledare som stöttar lärarna i deras pedagogiska arbete och inspirerar dem att utvecklas i sina roller. Samtidigt hjälper du eleverna att navigera genom studierna med självförtroende och ansvar, och motiverar dem att se möjligheterna som framtiden erbjuder.
Att vara en del av vårt team innebär också att du får arbeta i en miljö som prioriterar både din och elevernas utveckling. Vi erbjuder en trygg och stöttande arbetsmiljö där dina idéer och din kreativitet värderas högt.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Tillträdesdag: 260301 eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Linköping
Anställningsform: Heltidstjänst (100%)
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning, tillträde den 1/3-26 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Jenny Lindvall, rektor. Jenny.lindvall@klaragymnasium.se
.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Klara Gymnasium Kunskap AB
(org.nr 556630-3938) Arbetsplats
Klara Teoretiska Gymnasium Jobbnummer
9640426