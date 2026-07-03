Vill du leda med fokus på utveckling och kvalitet? Bli vår nya enhetschef
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-07-03
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Förvaltningen för arbete och välfärd befinner sig på en spännande resa med omställningen till framtidens socialtjänst i fokus. För att stärka vårt arbete mot en mer kunskapsbaserad och hållbar socialtjänst utvecklas även våra stödfunktioner. Nu söker vi en enhetschef som vill utveckla våra stöd- och administrativa processer. Är du en trygg och tillitsbaserad ledare med ett intresse för att driva utveckling inom administrativa processer och som tycker att samarbete är en självklarhet? Då kan du vara den vi söker.
Du ingår i en chefsgrupp tillsammans med andra chefer på avdelningen. Du rapporterar till avdelningschef som är din närmast chef. Du har verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du leder du en arbetsgrupp med omkring 20 medarbetare bestående av administratörer, arkivsamordnare, förvaltningssekreterare och projektanställda socialassistenter som arbetar tillsammans för att ge stöd till förvaltningens verksamheter. Enhetens uppdrag är att ge förvaltningens verksamheter kvalitetssäkrad och professionell administrativ service. Du leder det dagliga arbetet och bidrar till kontinuerlig utveckling av verksamheten utifrån enhetens och förvaltningens helhetsperspektiv.
Som enhetschef för verksamhetsstöd har du uppdrag som arkivansvarig, där framtida utmaningar är att övergå till e-arkiv, och ett samordningsansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Just nu ingår även ansvar för ett avvecklingsprojekt av ett verksamhetssystem för att säkerställa informationsöverföring.
Vi erbjuder dig:
• en roll där du har stor möjlighet att påverka, forma och vidareutveckla arbetssätt, processer och samverkan
• kompetensutveckling och stöd i din ledarroll
• ett nära samarbete med kollegor och medarbetareKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom administration, juridik eller annan samhällsvetenskaplig inriktning.
Vi ser gärna att du har:
• erfarenhet av ledarskap, exempelvis som chef, projektledare eller annan ledarerfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av administrativt arbete inom kommun eller annan myndighet
• kännedom om socialtjänstens uppdrag
• god förståelse för kommunal verksamhet och/eller erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• kännedom om arkivlag
Vi söker en driven och trygg ledare som har ett coachande förhållningssätt som engagerar och motiverar samtidigt som du vågar utmana i syfte att utveckla medarbetare och verksamheten. Som person behöver du vara pedagogisk, kreativ och du vågar tänka nytt. Vi värdesätter också att du är kommunikativ, har lätt för att skapa kontakter och har en god samarbetsförmåga.
Som ledare är du tydlig och inkluderande och skapar engagemang och trygghet i gruppen. Du har god förmåga att skapa struktur och ordning och du värdesätter hög kvalitet i både ditt eget och gruppens arbete. Du har en god förmåga attuttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Vi använder oss av tester för urval. De kandidater som i störst utsträckning bedöms uppfylla kvalifikationerna för tjänsten får tester utskickade per mejl efter sista ansökningsdag.
Inledande intervjuer är planerade att hållas eftermiddagarna 11-12 augusti. Slutintervjuer är planerade till eftermiddagen den 24 augusti.
Frågor om tjänsten besvaras från och med vecka 31 av Johanna Sundling.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 48/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
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351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Biträdande avdelningschef
Johanna Sundling johanna.sundling@vaxjo.se 0470-415 35 Jobbnummer
9990485