Vill du leda gränsens största restaurang? Nu söker vi en driven Kökschef!
Nordby Wok AB / Kockjobb / Strömstad Visa alla kockjobb i Strömstad
2026-07-01
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, Tanum
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Är du en trygg och engagerad ledare med en stark passion för matlagning, struktur och gästnöjdhet? Vill du driva och utveckla köksverksamheten på en av gränsens absolut största och mest välbesökta restauranger? Då är det dig vi letar efter!
Food Garden, som drivs av Nordby Wok AB, är gränsens största restaurang belägen på Nordby Shoppingcenter i Strömstad. Här erbjuder vi en färgstark, generös och välfylld buffé som sträcker sig över världens alla hörn. Nu söker vi en kökschef som vill ta ett helhetsansvar för vårt kök, leda vårt team och ta vår verksamhet till nästa nivå.
Om rollen
Som kökschef hos oss har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften i köket. Du leder, motiverar och utvecklar köksteamet i en fartfylld och spännande miljö där kvalitet, effektivitet och god laganda står i fokus.
Du arbetar både strategiskt med planering och administrativt ledarskap, samtidigt som du är en naturlig, operativ ledare som trivs med att stå i driften och leda genom exempel.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ledarskap: Leda, schemalägga och utveckla kökspersonalen samt skapa ett positivt och stöttande teamklimat.
Menyplanering & Inköp: Skapa varierade och attraktiva menyer för vår husmanskostbuffé samt ansvara för inköp, råvarukostnader och inventering.
Kvalitet & Hygien: Säkerställa att maten håller absolut högsta kvalitet samt att gällande hygienrutiner, egenkontroll och HACCP efterlevs strikt.
Gästfokus: Se till att buffén alltid är fräsch och inbjudande.
Vem är du?
Vi söker en trygg och strukturerad ledare som behåller lugnet och har förmågan att prioritera även under stundtals högt tempo. Du är affärsmässig, kreativ och har en stark passion för matlagning och bra råvaror.
Kvalifikationer och egenskaper:
Flerårig erfarenhet som kökschef eller köksansvarig, gärna från större restauranger, bufféverksamhet eller storkök.
Goda kunskaper inom kökshygien, specialkost/allergener och utbildning inom HACCP.
En kommunikativ och tydlig ledarstil med hög servicekänsla.
Du är effektiv, punktlig och tar egna initiativ för att ständigt utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
Tjänst: 100% tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Arbetstider: Dag, kväll och helg förekommer enligt schema.
Villkor: Kollektivavtal (HRF) och lön enligt överenskommelse.
Boende: Behöver du flytta eller söker boende i samband med tjänsten? Vi kan hjälpa dig att ordna ett möblerat boende i Strömstad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Låter detta som nästa utmaning för dig? Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV och ett personligt brev till linn.johansson@foodgarden.nu
. Skriv "Kökschef" i ämnesraden på ditt mejl.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: linn.johansson@foodgarden.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordby Wok AB
(org.nr 556982-1316)
Nordby shoppingcenter (visa karta
)
452 70 STRÖMSTAD Arbetsplats
Food Garden Jobbnummer
9987501