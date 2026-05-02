Vill du köra jour och tjäna bra? Vi söker rörmokare
2026-05-02
VVS-tekniker sökes - Jour varannan vecka + värmepumpar
Vi söker nu en självgående VVS-tekniker som vill ta nästa steg och arbeta brett med både jour och planerade arbeten.
Hos oss får du en varierad roll där du arbetar med installationer, felsökning och service - med särskilt fokus på värmepumpar.
Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Installation av värmepumpar och andra VVS-system
Felsökning och reparationer
Servicearbeten hos både privatpersoner och företag
Dokumentation och rapportering av utförda jobb och arbetstid
Jour ingår varannan vecka, vilket innebär att du behöver vara trygg i att ta ansvar och fatta beslut ute på fält.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom VVS och är självgående
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Känner dig trygg i kundmöten och kan representera företaget på ett professionellt sätt
Har B-körkort (krav)
Har erfarenhet av värmepumpar (meriterande - både installation och felsökning)
Det här får du hos oss
Vi är inget stort bolag där du försvinner i mängden - hos oss blir du en viktig del av teamet direkt.
Trygg anställning i ett seriöst och växande bolag
Möjlighet att utvecklas inom värmepumpar och modern VVS-teknik
Varierade arbetsdagar - ingen dag är den andra lik
Bra villkor och möjlighet att växa långsiktigt tillsammans med oss
Ansökan
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@rorjour.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allmänna Rörjouren i Sollentuna AB
(org.nr 556787-7674)
Postvägen 2 B (visa karta
)
192 66 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887424