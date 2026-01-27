Vill Du Köra För Miljön? Bli C-Chaufför Hos Ssam!
2026-01-27
Är du en engagerad och flexibel förare som vill bidra till en hållbar framtid? Då är detta jobbet för dig! Vi söker nu en chaufför som vill jobba som konsult mot SSAM.
SSAM arbetar med en långsiktig vision om att skapa ett Småland utan avfall.Genom att främja hållbarhet och miljöskydd bygger de sitt arbete på värdeorden Glädje, Respekt, Framåtanda, Hållbarhet och Tillsammans, vilka speglar deras engagemang för en mer resurseffektiv framtid.
Som renhållningsförare hos SSAM kommer du att:
Utföra fastighetsnära insamling av avfall från hushåll och företag.
Ge service till kunder genom ett professionellt och vänligt bemötande för att upprätthålla goda relationer mellan SSAM och invånarna.
Tjänsten är på heltid med start omgående.
DETTA SÖKER VI
Är ansvarsfull, serviceinriktad och flexibel.
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Minst C-körkort
Digitalt färdskrivarkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet som konsult hos vår kund. För rätt person finns goda möjligheter till ett långsiktigt samarbete och anställning hos kund.
Som en del av rekryteringsprocessen ber vi även dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till under din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag för chansen att bli en del av deras team och bidra till en grönare framtid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
