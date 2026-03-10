Vill du konstruera master och torn? Eltel i Arboga söker mekanisk konstrukt
Vill du arbeta med konstruktion av avancerade stålkonstruktioner i ett erfaret och sammansvetsat team? Nu söker vi en konstruktör som vill vara med och konstruera master och torn!
Vilka är mina arbetsuppgifter? Som konstruktör arbetar du med konstruktion, dimensionering och hållfasthetsberäkningar av master, torn och tillhörande komponenter. Du är med i hela processen, från analys och design till ritningar och teknisk dokumentation.
Arbetet innebär bland annat att:
- Konstruera och dimensionera stålkonstruktioner
- Utföra hållfasthetsberäkningar
- Ta fram och revidera ritningar och teknisk dokumentation
- Analysera och utveckla lösningar inom stålkonstruktion
- Designa och rita stålkomponenter
- Vara delaktig i vidareutvecklingen av företagets produktportfölj
Du arbetar nära erfarna kollegor och får stöd av två mycket erfarna konstruktörer (Urban och Tomas) samt närmaste chef Kalle. Rollen innebär stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka tekniska lösningar.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare? Du blir en del av en tight grupp med hög kompetens där man arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Totalt i Arboga är det 27 personer, varav 8 arbetar på kontoret. Det är cirka 15 tekniker och 3 konstruktörer med dig. Vi erbjuder en arbetsmiljö med högt i tak, öppen dialog och en stark laganda. Kontoret är nyrenoverat och vi flyttade in under under 2025. Arbetsdagen innehåller även gemensamma fikapauser kl. 09:00 och 13:30 samt lunch kl. 11:30. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning
Du kommer att arbeta nära din chef, Kalle, som beskrivs som en engagerad chef som värdesätter ett gott samarbete. Kalle tror på frihet under ansvar och värnar om teamet som helhet.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
För att lyckas i denna roll tror vi att du har:
- Högskoleutbildning inom relevant område (t.ex. civilingenjör/högskoleingenjör inom maskin, mekanik eller bygg)
- Några års erfarenhet av arbete med stålkonstruktioner
- God kunskap om Eurokoder och gällande EKS
- God förståelse för hållfasthet, material och svetsning
- Erfarenhet av Autocad Mechanical, Inventor eller liknande CAD-program
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av hållfasthetsberäkningar eller FEM-analys
- Erfarenhet av dimensionering av betongfundament
Vi tror på att du ska kunna vara dig själv på jobbet. Hos oss värdesätter vi en arbetsmiljö där alla känner sig trygga att bidra med sina perspektiv och sin personlighet. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Du har förmågan att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Eftersom rollen innebär konstruktion av master och torn är det viktigt att du arbetar precist, har ett öga för detaljer och värnar om kvalité i ditt arbete.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass då vi ingår avtal med försvarsmakten, därför är godkänd säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap ett krav.
Ytterligare informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker under vår och sommar med hänsyn till uppsägningstid.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning.
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada!
Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
eller rekryterande chef Kalle på Karl.Tholin@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
