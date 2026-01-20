Vill du kombinera grisskötsel och växtodling?
2026-01-20
Vi söker en medarbetare till vår slaktgrisproduktion och växtodling utanför Fjugesta. Tjänsten kan utformas efter intresse men vi ser gärna att man gillar både djur och maskiner. Intresse för teknik och underhåll är meriterande. Tjänsten är heltid och helgarbete enligt schema. Utbildning inom gröna näringarna är meriterande men inte ett krav, däremot körkort B samt tal och skrift på svenska. Lön efter överenskommelse.
Tillträde omgående dock senast 1 April.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan, personligt brev och cv till:goksvalla@gmail.com
Frågor om tjänsten besvaras också via mail.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
