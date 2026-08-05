Vill du kombinera friheten i att driva eget med tryggheten av ett starkt
Meca Sweden AB / Chefsjobb / Trollhättan Visa alla chefsjobb i Trollhättan
2026-08-05
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Som driftare till OKQ8 Bilverkstad får du möjlighet att växa under ett namn som står för kvalitet, hållbarhet och service i världsklass. Du driver din egen verkstad med stöd av vårt verkstadskoncept, inköpsavtal via Meca, gemensamma affärssystem, marknadsföring och ett engagerat nätverk av kollegor. Vi erbjuder utbildning, support och löpande coachning från oss på OKQ8!
Om rollen
Som driftare av OKQ8 Bilverkstad får du möjligheten att driva ditt eget företag under ett starkt och välkänt varumärke. Du hyr en färdig verkstadslokal i anslutning till vår station och ansvarar för den dagliga driften av din egen verkstad inom ramen för vårt OKQ8 Bilverkstad-koncept.Som driftare ansvarar du för att bygga upp och leda din verksamhet med fokus på kvalitet, service och lönsamhet. Du följer OKQ8:s koncept, men driver ditt eget aktiebolag.
Som driftare av OKQ8 Bilverkstad kommer du bland annat att:
Ansvara för verkstadens drift, kundmottagning och administration
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagar och kvalitetskrav
Rekrytera, leda och utveckla din personal
Hantera verktyg, maskiner och diagnosutrustning
Säkerställa hög kundnöjdhet och konceptefterlevnad
För att lyckas ser vi att du har erfarenhet från fordonsbranschen, kanske som mekaniker, kundmottagare eller verkstadschef. Du behöver ha fordonsteknisk kompetens och förståelse för verkstadsdrift, ekonomi och kundservice.
Eget aktiebolag
B-körkort
Fordonsteknisk erfarenhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva eller leda verkstad. Som person är du kundorienterad, affärsmässig och målfokuserad med stark servicekänsla och vilja att bygga något eget.
Övrig information:
Du ansvarar själv över inköp av verktyg och maskiner såsom lyftar och däckmaskiner. Lokalerna är färdiga att ta över, där kundmottagning och konceptprofil redan på plats.I rekryteringsprocessen ingår att genomföra MEKOs KSV-test, ett kompetenstest inom fordonsteknik, samt att lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret innan avtal tecknas.För den här tjänsten behöver du vara medborgare i Sverige, ett annat nordiskt land eller ett EU/EES-land, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara asylsökande med rätt att arbeta. Du ska kunna styrka ditt medborgarskap eller din rätt att arbeta i Sverige under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Personuppgiftshantering Meko Sweden AB. nr.556724–9254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy | MEKO Sverige
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO – och vilka möjligheter som väntar just nu.
Som driftare av OKQ8 Bilverkstad får du möjligheten att driva ditt eget företag under ett starkt och välkänt varumärke. Du hyr en färdig verkstadslokal i anslutning till vår station och ansvarar för den dagliga driften av din egen verkstad inom ramen för vårt OKQ8 Bilverkstad-koncept.
Som driftare ansvarar du för att bygga upp och leda din verksamhet med fokus på kvalitet, service och lönsamhet. Du följer OKQ8:s koncept, men driver ditt eget aktiebolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meca Sweden AB
(org.nr 556356-5612)
216 06 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OKQ8 Bilverkstad Jobbnummer
10022701