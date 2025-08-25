Vill du kickstarta din karriär inom Corporate Treasury?
2025-08-25
En global aktör inom finansbranschen med huvudkontor i Stockholm city söker nu en junior medarbetare till sin Treasury-enhet.
I rollen stöttar du erfarna cash managers i deras vardag. Här spelar din nyfikenhet, ditt driv, din smarthet, klokhet och lojalitet stor roll. Om du vill utvecklas, lära dig mycket och verkligen påverka teamets framgång, är det här en chans för dig.
Vi söker dig som
• Har ett intresse för finansbranschen och vill utvecklas inom Corporate Treasury
• Har en relevant universitetsutbildning och är motiverad att inleda din karriär
• Har någon erfarenhet från finansbranschen, vilket är meriterande
• Är tillgänglig under hösten
• Är driven, nyfiken och inte rädd för att ta ansvar
• Talar och skriver svenska och engelska flytande
Vi kan erbjuda en rolig och utmanande tjänst där högt och lågt blandas under dagarna. Här är du den viktiga ingrediensen som påverkar hur mycket du utvecklas. Du kommer inledningsvis att anställas som konsult genom Capega, men målet från både din och kundens sida är att du efter sex månader erbjuds en tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Om detta låter som en tjänst för dig, visa ditt intresse genom en ansökan.
Om din profil matchar det vi söker, kontaktar vi dig för ett första möte där vi berättar mer om tjänsten och där du kan påvisa fina referenser från tidigare erfarenheter.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring.
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se
