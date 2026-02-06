Vill du jobba vid havet i sommar? Orust Kajak söker kajakuthyrare!
Orust Kajak & Friluftsliv AB / Butikssäljarjobb / Orust Visa alla butikssäljarjobb i Orust
2026-02-06
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orust Kajak & Friluftsliv AB i Orust
, Tanum
, Strömstad
eller i hela Sverige
Drömmer du om att spendera sommaren vid havet, hjälpa människor att skapa oförglömliga äventyr och vara med och skapa en unik upplevelse för våra gäster? Då har du hittat rätt!
Om jobbet
Hos Orust Kajak i Stocken på Orust söker vi nu en engagerade person som vill arbeta som kajakuthyrare under sommaren 2026.
Vad du kommer att göra:
Hjälpa våra kunder från första kontakten via mejl eller telefon, genom bokningsprocessen och när de anländer till vårt kajakcenter.
Hantera bokningar i vårt bokningssystem och ta hand om kassasystemet.
Ge kunderna grundläggande säkerhets- och paddelinstruktioner.
Hjälpa kunder när de kommer tillbaka efter sina turer.
Hålla utrustningen och butiken i toppskick.
Skapa innehåll till våra sociala medier.
Arbetet innebär att du ungefär halva tiden arbetar självständigt och halva tiden tillsammans med minst en kollega. Under fredagar och lördagar är det som mest att göra, och då är vi oftast två personer på plats.
Vem vi söker
Det spelar ingen roll om du inte har någon tidigare erfarenhet av kajakpaddling - det kan vi lära dig! Det viktigaste är att du är en person som:
Tycker om att jobba med människor.
Är serviceinriktad och gillar att göra det lilla extra.
Kan arbeta självständigt men också trivs i team.
Trivs med tempoväxlingar och kan hantera både perioder av högt tempo och stunder då det är lugnare.
Meriterande
Förmåga att hantera tempoväxlingar
Språkkunskaper i engelska och gärna ett annat språk som tyska, holländska eller franska
Vattenvana och tidigare erfarenhet av kajakverksamhet
Erfarenhet som guide
Körkort B eller BE.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Bra simkunnighet
Vad vi erbjuder
En arbetsplats vid vattnet och i naturen
Ett varierande och aktivt sommarjobb med mycket eget ansvar
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom besöksnäring, service & friluftsliv
Kostnadsfri paddling för dig själv på fritiden i mån av tillgänglighet
Känner du igen dig?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Notera gärna att vi kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdagen om vi hittar lämpliga kandidater.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@orustkajak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kajak & Friluftsliv AB
(org.nr 556541-3522), https://orustkajak.se/
Stockens Camping 104 (visa karta
)
474 92 ELLÖS Jobbnummer
9728631