Vill du jobba utomhus med solnedgången hela sommaren?

Jhl I Kristianstad AB / Servitörsjobb / Kristianstad
2026-02-20


Umgås med underbara stamgäster?
Är du utåtriktad och glad?
Stresstålig?
Älskar att jobba med andra?
Inte behöver vara ledig under längre perioder i sommar!
Sök sommarjobba hos oss!
Vi är en medelhavs restaurang mitt i centrala Kristianstad som nu söker medarbetare till vår sommarsäsong. Anställningarna ligger från 50% till 100% beroende på vad just du önskar. Med start maj/juni till augusti/september. Arbetstider är förlagda mestadels kvällar och helger.
Skriv några rader om dig själv och bifoga CV i mailet, samt svar på dessa frågor:
Mellan vilka datum önskar ni jobba?
Hur mycket vill ni jobba?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via mail endast
E-post: jobb@la-cucina.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jhl i Kristianstad AB (org.nr 556806-2995)
Döbelnsgatan 10 (visa karta)
291 31  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Restaurang La Cucina

Jobbnummer
9755962

