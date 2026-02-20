Vill du jobba utomhus med solnedgången hela sommaren?
Jhl I Kristianstad AB / Servitörsjobb / Kristianstad Visa alla servitörsjobb i Kristianstad
2026-02-20
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jhl I Kristianstad AB i Kristianstad
Vill du jobba utomhus med solnedgången hela sommaren?
Umgås med underbara stamgäster?
Är du utåtriktad och glad?
Stresstålig?
Älskar att jobba med andra?
Inte behöver vara ledig under längre perioder i sommar!
Sök sommarjobba hos oss!
Vi är en medelhavs restaurang mitt i centrala Kristianstad som nu söker medarbetare till vår sommarsäsong. Anställningarna ligger från 50% till 100% beroende på vad just du önskar. Med start maj/juni till augusti/september. Arbetstider är förlagda mestadels kvällar och helger.
Skriv några rader om dig själv och bifoga CV i mailet, samt svar på dessa frågor:
Mellan vilka datum önskar ni jobba?
Hur mycket vill ni jobba? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via mail endast
E-post: jobb@la-cucina.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jhl i Kristianstad AB
(org.nr 556806-2995)
Döbelnsgatan 10 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Restaurang La Cucina Jobbnummer
9755962