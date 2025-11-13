Vill du jobba under skollovet jul och nyår? Se hit!
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-11-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker nu dig som vill och kan arbeta med vår 13-årig tjej när hon har lov från skolan nu till jul. Många tider med storhelgstillägg.
Självklart är det mycket viktigt att du har ett genuint intresse och viss kunskap av liknande arbete.
Är du en person som älskar att jobba med barn och har barnasinnet kvar och vill vara en viktig del av någons liv, då kan detta vara något för dig. Du får gärna ha erfarenhet av autism. Du kommer vara mycket utomhus och göra aktiviteter.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och viktiga egenskaper är då bl a att vara lyhörd med förmåga att läsa av situationer, vara kreativ och ansvarstagande. För att trivas i rollen har du förmåga att jobba självständigt och har god initiativförmåga att hitta på aktiviteter.
Intropass kommer erbjudas så du ska känna dig trygg i ditt arbete.
Önskvärt är att man har körkort och bil, så man kan åka iväg på olika aktiviteter.
Ett krav är att du talar god svenska.
Förbered gärna med att beställa ett utdrag ur belastningsregistret för att få arbeta med barn.
Intervjuer kommer att ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Kollektivavtal och lön enligt avtal Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Cecilia Jansson 018500680 Jobbnummer
9602992