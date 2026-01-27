Vill du jobba som valfunktionär vid valet söndagen den 13 september 2026?
2026-01-27
Vi söker nu valfunktionärer till valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige söndagen den 13 september 2026
Lämna din intresseanmälan via länken nedan - senast 28 februari.
För att kunna arbeta som valfunktionär ska du vara fyllda 18 år på valdagen, inte ha några politiska uppdrag samt vara hjälpsam, serviceinriktad och noggrann. Valfunktionärer genomgår en obligatorisk utbildning för att bli godkänd som röstmottagare. En ersättning utbetalas enligt Valnämndens beslut om arvode.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Din uppgift som valfunktionär är att medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. I en vallokal jobbar sammantaget nio röstmottagare i olika roller. Av dem leder och fördelar en ordförande arbetet tillsammans med en vice ordförande.
Uppdraget som valfunktionär kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande samt stor noggrannhet. Det är även viktigt att kunna hantera en viss stress.
Alla valfunktionärer genomgår en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare.
På valdagen är vallokalerna öppna klockan 08:00-20:00, därefter ska alla röster räknas. Det innebär att arbetsdagen kan pågå fram till midnatt eller ännu längre. Du arbetar enligt ett schema där den beräknade arbetstiden är cirka 10 timmar. I arbetsuppgifterna kan det även ingå att hjälpa till att ställa i ordning vallokalen på lördagen 12 september. Detta beräknas ta ett par timmar.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som valfunktionär ska du:
* vara fyllda 18 år på valdagen,
* inte ha några politiska uppdrag eller finnas på en valbar plats till politiskt uppdrag,
* vara hjälpsam, serviceinriktad och noggrann,
* klara en viss stress.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid
En ersättning utbetalas enligt Valnämndens beslut om arvode:
4 300 kr till ordförande valdistrikt
3 900 kr till vice ordförande valdistrikt
3 250 kr till övriga röstmottagare
1650kr till extra rösträknare på valnatten
500 kr vid utbildningstillfället
500 kr för iordningsställande av vallokal lördagen innan valet
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Skövde kommun, Avdelning Kansli Kontakt
Valsamordnare/Kanslichef
Anna Eklund anna.eklund@skovde.se 0500-497338 Jobbnummer
