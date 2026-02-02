Vill du jobba som valarbetare/röstmottagare i Upplands-Bro kommun?
2026-02-02
Tjänstgöring som valarbetare/röstmottagare under val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026
Den 13 september är det allmänna val i Sverige. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse att jobba som valarbetare i Upplands-Bro kommun.
Att arbeta som valarbetare innebär att du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert och därför söker vi dig som har en god administrativ förmåga, gillar att möta och hjälpa människor, är noggrann och effektiv och dessutom är över 18 år.
Inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 rekryterar Upplands-Bro kommun flera roller:
• Ordförande i valdistrikt
• Vice ordförande i valdistrikt
• Röstmottagare i valdistrikt
• Arbetsledare i förtidsröstningen
• Röstmottagare i förtidsröstningen
• Valnattsmottagare
• Rösträknare
Du behöver inte vara boende i kommunen för att tjänstgöra under valet, men du måste genomföra de obligatoriska utbildningsmoment som ingår i förberedelserna för de olika rollerna under valet. Utbildningarna består av digitala moment och i person, Utbildningarna i person kommer genomföras främst under maj månad.
Ange i ansökan vilken/vilka roller du är intresserad av.
Ekonomisk ersättning:
När du arbetar som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Att vara valarbetare är ett förtroendeuppdrag och inte en anställning. Det utgår även ett arvode för att delta på utbildningen men arvodet för utbildningstillfällena erhålles endast om du fullgör tjänstgöring. Arvodena betalas ut i oktober 2026.
Är du politiskt aktiv?
Är du politiskt aktiv och kandiderar på lista eller om du som person förknippas med ett av de valbara partierna så är du dessvärre inte aktuell som valarbetare.
Rekryteringsprocess:
När du skickar in din ansökan kommer valkansliet att behandla den. Vi återkopplar till dig med mer information om eventuellt tjänstgöring eller för kompletterande frågor så snart som möjligt. Rekrytering sker löpande i flera steg och pågår tills alla platser blivit tillsatta.
Dina personuppgifter:
Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter om personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0100)
196 30 KUNGSÄNGEN
Bergaskolan
