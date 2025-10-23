Vill du jobba som underläkare i BUP? Välkommen till USÖ Örebro
2025-10-23
Vill du utvecklas som läkare i en stimulerande miljö tillsammans med erfarna och engagerade kollegor? Välkommen till oss på BUP i Örebro! Vi är i dagsläget 14 överläkare och 5 ST-läkare - och vi vill bli fler. Nu söker vi underläkare för en visstidsanställning på sex månader, med möjlighet till förlängning. Vi genomför nu en särskild satsning för att utveckla läkarenhetens arbetssätt och ser därför att du blir en viktig del i det framtida flödet. Tjänstens innehåll formas utifrån den BUP-verksamhet där du placeras, och vi anpassar uppdraget efter din erfarenhet och utvecklingsnivå. Här får du möjlighet att bidra till både klinisk utveckling och, om du är intresserad, till forskningsprojekt. Vi har ett nära samarbete med läkarutbildningen vid Örebro universitet, vilket skapar goda möjligheter till undervisning och akademisk utveckling.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden. Vi har stort fokus på etik och samverkan samt har en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som underläkare i vår öppenvård arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter såsom diagnostik, utredning och behandling - alltid under handledning av erfaren överläkare. Tjänstens innehåll formas utifrån den BUP-verksamhet där du placeras, och vi anpassar uppdraget efter din erfarenhet och utvecklingsnivå. Du blir en del av en sammanhållen läkargrupp direkt underställd läkarchef. Arbetet kan även innehålla placering på vår slutenvårdsavdelning och akutverksamhet för att handlägga och bedöma akuta psykiatriska tillstånd under handledning.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Ansökningarna kommer att hanteras fortlöpande under ansökningstiden, så skicka din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Underläkare, Före eller efter legitimation. Läkarstudent efter termin 9 med godkända kurser och prov (om nya läkarprogrammet måste du gått termin 10). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, framförallt förmåga till samarbete, en god kommunikation och vilja till utveckling. Din kompetens är viktig för utvecklingen av vår verksamhet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning. Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
