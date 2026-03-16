Vill du jobba som timanställt vårdbiträde eller undersköterska?
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu Medarbetare till Attendo Hemtjänst i Staffanstorp.
Attendo Hemtjänst i Staffanstorp har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper kunden med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi har avtal med Staffanstorps kommun i vackra Skåne för att driva hemtjänst enligt kundval. Avtalet omfattar insatserna omvårdnad, delegerad hemsjukvård, ledsagning, avlösning och serviceinsatser mellan 7-22.
Om rollen
Som timanställd hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär för våra kunder är en stor del i din roll samt att kunna bidra med att förgylla vardagen för våra kunder.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, värma och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Att cykla eller gå till dina kunder i tätorten och köra bil till kunderna som bor utanför tätorten.
Vem är du?
Du ska trivs med att jobba med äldre människor i ordinärt boende, cykla och gå i alla väder, ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför av vikt att du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vårdbiträdesutbildning om minst 800p och/eller vård och omsorgsutbildning minst 1450p med yrkestitel som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Körkort B
Kunskap i att cykla
Tala och skriva svenska för minst nationell nivå B2
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen/hemtjänst
Erfarenhet av delegerat HSL arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret för arbete inom äldreomsorgen tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 260331 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Vårdbiträde
Anställningsform: timanställning
Tjänstgöringsgrad: Du lägger dig tillgänglig i personalsystem, max 165 h/månad
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger.
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivare: Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Nevisborg 11E
)
245 45 STAFFANSTORP
För detta jobb krävs körkort.
