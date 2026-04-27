Vill du jobba som stödassistent på vår nya gruppbostad i Norrtälje?
Vill du skapa förutsättningar för "Ett bra liv" tillsammans med oss när vi startar vår nya gruppbostad i Kvisthamra, Norrtälje?
Letar du efter en arbetsplats där värdegrunden faktiskt märks i vardagen? Vårt nya fina gruppboende som har sex platser öppnar i september 2026.
Du och dina kollegor bildar tillsammans med verksamhetschefen ett Dream-team som tillsammans startar verksamheten för att skapa en trygg och utvecklande miljö för de boende.
Vårt team börjar bli klart, vi söker nu de sista kollegorna, tjänstgöringsgrad 75-85 %. Arbetspassen omfattar tjänstgöring dag, kväll, helg samt s.k. "sovande" jour nattetid.
Här kommer vi att arbeta aktivt för att skapa trygghet och utveckling för de boende. Vi tror på att se människan, ta personligt ansvar och - framför allt - att vi växer bäst tillsammans och uppmuntrar till glädje och skratt i vardagen. Som stödassistent ger du ett individuellt och vardagsnära stöd. Ditt uppdrag är att skapa en trygg miljö och en meningsfull dag för våra boende genom ett respektfullt och lugnt bemötande.
Om verksamheten
Gemensamma Krafter är ett mindre, kvalitetsinriktat vårdföretag med en tydlig specialisering: att driva gruppbostäder för vuxna enligt LSS. Med sex etablerade gruppbostäder i Stockholmsområdet och Gävle - och en sjunde under uppbyggnad i Norrtälje Som företag värnar Gemensamma Krafter om att kombinera hög kvalitet med ett genuint engagemang för människor. Varje medarbetare, varje verksamhet och varje boende är en del av helheten - och tillsammans skapas de krafter som gör skillnad i människors vardag. Du kan läsa mer om Gemensamma Krafter på vår hemsida www.gemensammakrafter.se
Varför ska du välja oss?
Vi på Gemensamma Krafter är en trygg arbetsgivare som värnar om våra medarbetare. Hos oss får du en arbetsmiljö som präglas av samarbete och respekt och där din roll är direkt avgörande för våra boendes livskvalitet. Vi vet vad som skapar verklig kvalitet.
Vi erbjuder:
• Trygghet: Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
• Gemenskap: Ett sammansvetsat team som stöttar varandra.
• Meningsfullhet: Ett arbete där du gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vi vill att du har formell kompetens inom vård och omsorg och några års erfarenhet av arbete inom LSS. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, Officepaketet samt social dokumentation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av AKK, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Har du arbetat med tecken som stöd är det meriterande.
Då vi har tillgång till en verksamhetsbil är körkort ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är 2026-05-24
Vi vill att du mejlar CV och betyg, till verksamhetschef Maria Ljungberg. Skriv stödassistent som rubrik när du skickar mejl.
e-post: maria.ljungberg@gemensammakrafter.se Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gemensamma Krafter Sverige AB
(org.nr 559086-4319) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Jobbnummer
9878736