Vill du jobba som sjuksköterska konsult med bemanning?

AB Big Care / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-09-26


Big Care söker leg. sjuksköterskor till hyruppdrag i runt om i hela Sverige. Vi har regionala och kommunala uppdrag att ansöka. Beställningarna kan variera från endags till längre uppdrag, därför välkomnar vi sjuksköterskor med olika önskemål.
Vi använder oss numera av en app som heter Medpeople. Ladda ned Medpeople-appen - Medpeople . I denna app lägger vi upp alla uppdrag som är akutella i hela Sverige där vi lägger ut lönen för vart enda pass tillsammans med aktuella schemat. I appen har vi chattfunktion med oss konsultchefer vid frågor, enkla sökfunktioner och ansökningsmöjligheter. Man kan även registrera sig i appen om man bara vill sitta som en passiv användare för att skanna bemanningsmarknaden. Vid intresse av att även ansöka om uppdrag hjälper vi till med info för att göra det möjligt
Vi hörs i appen!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Big Care (org.nr 556596-0555), http://www.bigcare.se/

Arbetsplats
Big Care

Kontakt
John
john@bigcare.se
0709993322

Jobbnummer
9527836

