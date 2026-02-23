Vill du jobba som saneringstekniker?
OnePartnerGroup Norr AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Kiruna
2026-02-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Som Saneringstekniker möter du människor som behöver hjälp när olyckan varit framme. Vi söker ytterligare medarbetare till vår kund OCAB Kiruna som jobbar med att hjälpa fler kunder som drabbats av det oförutsägbara som exempelvis brand-, klotter- och vattenskador.
Du erbjuds varierande arbetsuppgifter och miljöer. Arbetsdagen präglas av olika former av saneringsuppdrag. Att samarbeta med OCAB ska vara en kvalitetsgaranti. Största kunderna är försäkringsbolag, större industrier, fastighetsbolag och kommuner. På Ocab "räddar vi värden" genom att sanera, torka och återställa istället för att kassera, riva och bygga nytt. I grunden en hållbar verksamhet som värnar om miljön och människan.
Hos OCAB utvecklas du i rollen som Saneringstekniker till att bli våra kunders vardagshjälte. Hos OCAB får du utbildning för att bli trygg i din yrkesroll. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och som delar med sig av varandras kunskaper. För dig som är hungrig, vill lära dig mer och utvecklas finns goda karriärmöjligheter. Ocab ingår i en större koncern med kontor på över 50 orter i landet.
OCAB söker dig som tar ansvar för tilldelade arbetsuppgifter, har ett starkt driv och gillar att samarbeta med kollegor för kundens bästa. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av branschen. Det viktigaste är att du är nyfiken och öppensinnad.
Hos OCAB skiftar arbetslagen så dagen blir extra rolig och lärorik då du alltid jobbar med olika erfarna kollegor. I teamet delas varandras erfarenheter så du ska ha en stark vilja att lära dig mer.
För OCAB är arbetsmiljö och säkerhet viktigt. Eftersom vissa arbeten är riskfyllda behöver du vara ansvarstagande och värna om både din och dina kollegors arbetsmiljö och säkerhet.
Kompetenskrav för rollen:
Tidigare arbetslivserfarenhetKommunicera och göra dig förstådd på svenska.Kan du flera språk är det meriterande.Det är meriterande om du har någon form av erfarenhet av saneringsarbete eller från byggsektorn och industrin gärna inom asbest och PCB. Det är dock inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt egenskaper och inställning för att utvecklas och växa med OCAB.
Egenskaper för att lyckas i rollen:
Du ska vara en lagspelare med förmåga att samarbetaDu ska vara lyhörd och förstå kundens behovArbetsvillig och nyfiken att vilja lära merVara vårt ansikte utåt och den som har direkt kontakt med våra kunder
Alltid vilja göra ditt bästa
Gilla att hålla ordning och reda.
God fysisk form
Övrig information:
OCAB sanerar efter brand, klotter och vattenskador, utför byggstädning och sanerar mögel, lukt, asbest och PCB.Ordinarie arbetstider hos OCAB är 07-16.
För OCAB:s medarbetare ska OCAB vara en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, försäkringar, pension och avtalsenlig semester.
Du kommer att vara anställd hos OnePartnerGroup initialt med ambitionen att bli tillsvidareanställd hos OCAB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Johan Söderlind johan.soderlind@onepartnergroup.se Jobbnummer
9759110