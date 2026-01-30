Vill du jobba som Projektadministratör i sommar?
Bdx Företagen AB / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-01-30
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bdx Företagen AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Boden
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Sommarvikarie - Projektadministratör till BDX Miljö
BDX Miljö söker dig som vill arbeta som projektadministratör och stötta vår verksamhet under semesterperioden. Är du strukturerad, serviceinriktad och nyfiken på administrativt arbete i en verksamhetsnära roll? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vad får du arbeta med som projektadministratör hos oss?
Som sommarvikarie hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor och tar emot ordrar och ger service till våra kund- och leverantörskontakter. Du stöttar även med andra administrativa uppgifter kopplade till våra uppdrag
Du kommer bland annat att:
• Ta emot och registrera ordrar
• Hantera kund- och leverantörskontakter
• Skapa underlag för fakturering
• Arbeta i våra affärssystem och stötta i dokumentation
• Bidra till att arbetet flyter på i den dagliga verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som studerar eller nyligen har studerat inom exempelvis administration, ekonomi, logistik, teknik eller liknande område - alternativt har ett intresse för administrativt arbete.Publiceringsdatum2026-01-30Profil
• Noggrann och strukturerad
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Bekväm med att arbeta i dator och digitala system
• God kommunikativ förmåga i svenska, tal och skrift
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
• B-körkort
Vi erbjuder
• Ett sommarvikariat på heltid under sommaren 2026
• Möjlighet att få praktisk erfarenhet i en stor och samhällsviktig koncern
• Ett engagerat team och en trygg introduktion
Anställningen är ett sommarvikariat under perioden juni - augusti
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Gällivare
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 22 mars.
Vid frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten, vänligen ta kontakt med Vilma Lundgren Projektchef Malmfälten BDX Miljö 0970-777 04 alt vilma.lundgren@bdx.se
BDX rekryteringar sker helt i egen regi. Vi undanbeder därför kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BDX Företagen Jobbnummer
9714470