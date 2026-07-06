Vill du jobba som personlig assistent på Värmdö? SÖK NU
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-06
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Om jobbet: Uppdragsgivaren bor på Värmdö. Dina arbetstider kan vara vardagar 07:00–16:30 med deltagande i aktiviteter på daglig verksamhet mellan 09:00 och 15:30.
Kvalifikationer: Erfarenhet som personlig assistent samt körkort och tillgång till bil är en fördel. Goda kunskaper i svenska är obligatoriska.
Om jobbet: Vår uppdragsgivare är en glad liten kille. Han behöver en mogen, tillitsfull och glad assistent som medföljare till sin dagliga verksamhet.
Du följer med vår uppdragsgivare i taxi från hemmet till dagliga verksamhet och tillbaka. På daglig verksamhet är du den möjliggör att han kan delta i aktiviteterna. I denna tjänst bidrar du till att han får en meningsfull vardag.
Om dig: Vi söker dig som är ansvarsfull, empatisk och trygg personlig assistent, gärna med erfarenhet från liknande roller. Du bidrar med stabilitet, kontinuitet och glädje i vår uppdragsgivares vardag och är både närvarande och initiativrik.
Om tjänsten: Du följer med honom till daglig verksamhet (DV) och ibland även till andra spännande utflyktsmål. Majoriteten av arbetspassen är på DV, som är en behovsanpassad, trivsam och modern miljö. Där arbetar du tillsammans med kunnig personal och deltar i planerade aktiviteter.
Arbetsuppgifter: På grund av vår uppdragsgivares funktionsnedsättningar behöver du stödja honom i alla delar av livet, inklusive förflyttningar, kommunikation, hygien och måltider. Han är fysiskt liten, vilket underlättar lyft.
Om SAAND Assistans
SAAND Assistans är ett företag med lång erfarenhet av att erbjuda personligt anpassade lösningar och skapa trygga arbetsförhållanden för våra assistenter. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår engagerade och omtänksamma arbetsgemenskap. Vi erbjuder;
• Individuell lönesättning
• Friskvård
• Kompetensutveckling.
Välkommen in med din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
. (visa karta
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103 16 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993571