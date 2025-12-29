Vill du jobba som personlig assistent på Värmdö? SÖK NU
2025-12-29
Om jobbet: Uppdragsgivaren bor på Värmdö. Dina arbetstider är vardagar 07:00-16:30 med deltagande i aktiviteter på daglig verksamhet mellan 09:00 och 15:30. Anställningen är på deltid (25%) plus extra vid behov.
Kvalifikationer: Erfarenhet som personlig assistent samt körkort och tillgång till bil är en fördel. Goda kunskaper i svenska är obligatoriska.
Om jobbet: Vår uppdragsgivare är en glad liten kille. Han behöver en mogen, tillitsfull och glad assistent som medföljare till sin dagliga verksamhet.
Du följer med vår uppdragsgivare i taxi från hemmet till dagliga verksamhet och tillbaka. På daglig verksamhet är du den möjliggör att han kan delta i aktiviteterna. I denna tjänst bidrar du till att han får en meningsfull vardag.
Om dig: Vi söker dig som är ansvarsfull, empatisk och trygg personlig assistent, gärna med erfarenhet från liknande roller. Du bidrar med stabilitet, kontinuitet och glädje i vår uppdragsgivares vardag och är både närvarande och initiativrik.
Om tjänsten: Du följer med honom till daglig verksamhet (DV) och ibland även till andra spännande utflyktsmål. Majoriteten av arbetspassen är på DV, som är en behovsanpassad, trivsam och modern miljö. Där arbetar du tillsammans med kunnig personal och deltar i planerade aktiviteter.
Arbetsuppgifter: På grund av vår uppdragsgivares funktionsnedsättningar behöver du stödja honom i alla delar av livet, inklusive förflyttningar, kommunikation, hygien och måltider. Han är fysiskt liten, vilket underlättar lyft.
Om SAAND Assistans
SAAND Assistans är ett företag med lång erfarenhet av att erbjuda personligt anpassade lösningar och skapa trygga arbetsförhållanden för våra assistenter. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår engagerade och omtänksamma arbetsgemenskap. Vi erbjuder;
• Individuell lönesättning
• Friskvård
• Kompetensutveckling.
Välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett deltidsjobb.
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0101550300
9665294