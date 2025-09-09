Vill du jobba som personlig assistent och kan tala ryska?
2025-09-09
Familjen är en trygg och engagerad arbetsgivare med över 15 års erfarenhet inom personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Vi arbetar personcentrerat, det vill säga att du som individ blir sedd och bekräftad i vår verksamhet oavsett om du arbetar, är anhörig eller har assistans.
Vi har även samarbete med Egna arbetsgivare inom personlig assistans. Vi erbjuder ekonomiska och andra administrativa lösningar som vi tillsammans skräddarsyr för att nå varje individs olika behov. Samtliga samarbeten sker med arbetsgivare som är kopplade till kollektivavtal och därför kan vi tillsammans erbjuda trygga och stabila anställningar.
Vi är verksamma i hela Sverige, från norr till söder men har vårt kontor i Stockholm. Vi väljer att vara det lite mindre och personliga valet för dig som söker en personligare assistans.
Företagets grundare och ägare har tidigare arbetat som personlig assistent, detta ser vi som en extrakraft som hjälper oss att bygga stabila arbetsgrupper där vi levererar högkvalitativ, personcentrerad assistans.
Vi söker nu några personliga assistenter till en man som bor i SOLLENTUNA.
Vi vill gärna att du som söker kan prata ryska.
Beskrivning av arbetsplatsen och tjänsten
Jag söker nu flera personliga assistenter till arbetsgruppen.
Jag är en medelålders man som bor själv i lägenhet, med hiss. Bor centralt och goda färdkommunikationer finnes.
Behöver assistans gällande det mesta i vardagen, t ex hygien, allt i ett hem, ledsagning mm.
Gärna konstintresse och resor utomlands förekommer.
Det är viktigt för oss att bygga stabila och trygga arbetsrelationer som håller långsiktigt, därför ser vi gärna att du ser detta jobb som något hållbart under en längre tid.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: grigoryan@live.se
