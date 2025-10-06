Vill du jobba som personlig assistent i Gislaved?
2025-10-06
Vi söker dig som är intresserad av att jobba som personlig assistent till en rullstolsburen kille i 30- årsåldern med en CP-skada. Det krävs fysisk närvaro och praktiskt stöd, men också en fingertoppskänsla för när man ska vara hjälpsam - och när man bara ska finnas där. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men du bör vara trygg, lyhörd och ha en god känsla för integritet.
Han bor i Gislaved med sin familj. Tiderna är förlagda mestadels dagtid, vardagar. I rollen som assistent kommer du göra skillnad i hans liv. Är du en trygg och avslappnad person som vill jobba nära en annan människa - utan att fastna i stelbenta rutiner och sjukhusmiljöer? Då kanske det här är rätt för dig.
Arbetet innefattar allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, användning av olika hjälpmedel, träning, hjälp vid aktiviteter, samt följa med på daglig verksamhet, m.m. Han är funktionellt blind, ser en liten procent, och det kommer även krävas att du som personlig assistent kan syntolka muntligt. Arbetsplatsen är i hans hem, daglig verksamhet och var han än befinner sig för övrigt. Arbetstiderna är förlagda mestadels dagtid, måndag-fredag.
VEM SÖKER VI?
Du som söker den här tjänsten behöver inte ha någon vårdutbildning eller lång erfarenhet - det viktigaste är vem du är som person. Vi söker dig som är pålitlig, inkännande och lugn i ditt sätt, och som kan ta ansvar utan att bli styrande. Det här är ett jobb för dig som trivs med att jobba självständigt, men ändå alltid sätter en annan människas behov i centrum. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor.
Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet, har vi därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vita assistans har kontor i Stockholm och Göteborg men kunder och anställda på andra orter runt om i landet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: jobb@vitaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JG-25". Arbetsgivare Vita I Stockholm AB
332 30 GISLAVED Jobbnummer
