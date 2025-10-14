Vill du jobba som personlig assistent åt en härlig tjej i Trollhättan?
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trollhättan
2025-10-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Ale
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en ung tjej med en funktionsvariation som gör att jag har personlig assistans i vardagen. Just nu söker jag dig som vill arbeta som vikarie i mitt assistentteam. I din roll som assistent hjälper du mig med omvårdnad, förflyttningar, måltider och när jag är iväg på olika fritidsaktiviteter. Jag har både fysiska och kognitiva utmaningar, och använder alternativ kommunikation. Jag har ett aktivt och socialt liv! Jag tycker om att umgås med vänner, lyssna på musik, se film, spela spel, cykla, träna på Friskis & Svettis - eller bara hitta på något roligt. Jag bor mitt i centrala Trollhättan, vilket gör det enkelt att ta sig hit.
Så här kan en dag med mig se ut:
Du hjälper mig med alla morgonrutiner och förbereder mig inför dagen. Därefter åker vi i väg till min dagliga aktivitet och du assisterar mig i alla olika moment som jag behöver hjälp med. Senare på dagen ansluter en till assistent i och med att jag har dubbelassistans vid vissa aktiviteter. Tillsammans tar vi en skön promenad i solen (förhoppningsvis) och sen hittar vi på något annat kul!
Vem är du?
Jag tänker mig att du som söker är trygg, lyhörd & flexibel! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av alternativ kommunikation, utan det viktiga är att du är intresserad av att lära dig det. Givetvis är det dock ett plus om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, men det är inte heller något strikt krav. Det allra viktigaste är din personlighet och att vi trivs ihop!Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete extra vid behov. Du bokas in på arbetspass månadsvis. Arbetstiderna är 8-15, 8-20, 15-21 och 21-08.
Vid intresse så finns det möjlighet till en fast schemarad på upp till 50%.
Tjänstens tillträde är omgående.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också att få bra stöttning av assistansansvarig.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan!
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
Annonsens referensnummer: 1158 Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9555324