Vill du jobba som montör i Töcksfors?
Industri Support Värmland AB / Montörsjobb / Årjäng Visa alla montörsjobb i Årjäng
2026-06-05
, Eda
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, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Årjäng
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Industrisupport söker montör till Töcksfors.
Vi söker dig som har praktisk arbetslivserfarenhet och som är van vid att arbeta strukturerat, följa rutiner och ta ansvar i ditt arbete.
Tjänsten är förlagd till dagtid, vilket ger goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Arbetet utförs enligt tydliga och välfungerande arbetsinstruktioner och sker i en ordnad och förutsägbar arbetsmiljö. Rollen passar dig som uppskattar tydlighet, kvalitet och ett arbete som fungerar långsiktigt i vardagen.Dina arbetsuppgifter
Som montör blir du en viktig del av hela produktionsprocessen – från förmontering av komponenter till slutmontering av färdiga produkter. Din roll är både varierande och utmanande, med fokus på tekniskt precisionsarbete och nära samarbete med kollegor för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och effektivitet i produktionen. Tillsammans arbetar ni aktivt för att upprätthålla och ständigt förbättra företagets höga standarder för kvalitet, effektivitet och säkerhet.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och din starka drivkraft att alltid göra ditt bästa för att nå produktionens mål. Vi söker en person som är arbetsvillig, strukturerad, positiv och fokuserad i sitt arbete. Du är också ansvarstagande, noggrann och har en stark känsla för kvalitet.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Industrisupport Kontakt
Mikael Ek mikael.ek@industrisupport.com +46 70 572 25 52 Jobbnummer
9949503