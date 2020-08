Vill du jobba som kundservicemedarbetare för SJ? - Webhelp Sweden AB - Butikssäljarjobb i Ånge

Webhelp Sweden AB / Butikssäljarjobb / Ånge2020-08-26OM TJÄNSTEN SOM KUNDSERVICEMEDARBETARE:Tempot kan tidvis vara högt i samband med trafikstörningar och vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga kundservice med expertis och engagemang. Nu har du chansen att bli en del av vårt team på Webhelp!VI SÖKER DIG SOM.... är en pålitlig medarbetare som älskar att ge service utöver det vanliga och som kommer till jobbet med ett leende på läpparna! Vidare har du en positiv attityd, lätt att lära dig nya saker, är resultatorienterad och du har inte några problem för att anpassa dig till nya situationer. Det vore även fantastiskt om du är proaktiv till naturen, brinner för service och är lyhörd för resenärens behov. För vem uppskattar inte att få hjälp av någon som verkligen förstår och med glädje vill hjälpa till?För att ha möjligheten att bli anställd hos oss måste du ha fyllt 18 år och kunna uppvisa godkända betyg i svenska 1 och engelska 5. Vi ser även gärna att du har en god datorvana då allt arbete sker i olika system på datorn.Vidare är det meriterande om du har goda geografiska kunskaper om Sverige samt om du behärskar fler språk än svenska och engelska.VAD VI KAN ERBJUDA DIG?På Webhelp och SJ genomsyras kulturen av teamwork och gemensamma aktiviteter vilket bidrar till vårt positiva arbetsklimat. Hos oss kommer du snabbt bli en del av teamet och träffa många nya vänner.För dig med rätt drivkraft finns det också goda chanser till utveckling och det finns mängder av karriärmöjligheter inom Webhelp. Flera av våra ledare och coacher har påbörjat sin karriär som just kundservicemedarbetare här, ta chansen du också!START: 2020-09-21PLACERINGSORT: ÅngeANSTÄLLNINGSFORM: Timanställning, Heltid, Deltid, 6 månaders provanställning etcLÖN: Enligt kollektivavtalARBETSTIDER: Varierande under öppettiderna 06:00-22:00 veckans alla dagar.SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2020-09-15Making business more human for the world's most exciting brandsWe live in an era of fast connectivity and AI. Today, human experiences have even more power to make businesses come to life in customers' hearts and minds.Webhelp is committed to making business more human.It's through this commitment that Webhelp enriches customer experience, and designs business solutions that create value for the world's most exciting companies.Webhelp is a partner across a range of services including customer experience solutions, social media moderation through to payment services.Hundreds of brands across the world trust Webhelp because of their people, the culture they work in, and the ideas and technology they put to work.Webhelp believes that Emotional Intelligence creates a lasting impact, and their skill in marrying a differentiating human touch to the right technology is what makes a real difference for their clients.By choosing Webhelp they access the passion and experience of 50,000 game-changers from more than 140 locations in 36 countries. Each one determined to bring their own intelligence, empathy and experience to the table every day. Webhelp invests in people and the environment they work in, because they know that when people thrive, it has a powerful impact on them, their customers and on their partners' business.Webhelp believes that making business more human leads to a better customer experience - and a healthier bottom line.Webhelp is the European leader in their industry, with a revenue of EUR1,4B in 2018, and aims for a global leadership position.Webhelp is currently owned by its management and GBL, a leading global investment holding, as of November 2019.More information can be found at www.webhelp.com Non-discrimination: Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us.swedish #englishVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-08-26Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-15Webhelp Sweden AB5334663