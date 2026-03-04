Vill du jobba som kock eller souschef på västkustens pärlor
Vill du vara med att bidra till utvecklingen som sker på västkusten när det kommer till matlagning, upplevelser och skapa fantastiska arbetsplatser framåt? Då ska du läsa vidare.
Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper flera hotell och restauranger på västkusten att matchas ihop med just dig. Kan det vara att du vill bosätta dig i natursköna bästkusten permanent, jobba en säsong i en ledande position eller som helt vanlig spiskrigare? Då ska du läsa vidare.
Fyll i vilken roll du är intresserad av och om du letar efter ett heltid eller säsongsjobb.
ROLLEN Som kock eller souschef ser du till att det är rent och snyggt på din station, att preppen är gjord, ser till att maten som levereras är av högsta kvalitet. Du är öppen och anpassningsbar på arbetsplatsen. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetarresan. Du är strukturerad, ordningsam och håller den höga nivå som idag eftersträvas.
Vi lägger till personalansvar och leda den dagliga driften, kunna beställa varor digitalt och ansvarar för att maten serveras efter gästernas förväntan. Du kan även vara stand in vid köksmästarens frånvaro.
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ - Laga god mat - Har en god struktur - Öppensinnad
DET HÄR FÅR DU - Kollektivavtal via HRF - Personlig lönesättning - Försäkringar och tjänstepension via Fora - OB
ROLLEN Heltid, deltid, säsongsanställning Tjänsterna tillsätts omgående
VID FRÅGOR Nellie Lilja nellie@progressioswe.se
OM OSS Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper våra samarbetspartners att lyckas framåt. I de flesta syften handlar det om att någon som slutar och någon ska börja, när man har som mest att göra. Då hjälper vi till att göra det enkelt i syftet att hitta ett nytt gött jobb. Antigen på ett eller flera ställen under ett år. Självklart ser vi anställningen som att den ska bli permanent, om du vill det. Så ansöker du
