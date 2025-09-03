Vill du jobba som Fysioterapeut i toppmoderna lokaler?
Medfit AB / Sjukgymnastjobb / Huddinge Visa alla sjukgymnastjobb i Huddinge
2025-09-03
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medfit AB i Huddinge
, Stockholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du jobba och utvecklas i ett spännande och expansivt företag som satsar på hög vårdkvalité, moderna lokaler och nöjda medarbetare! Sök då hit, för nu utökar vi vårt team i Flemingsberg!
Som fysioterapeut hos oss arbetar du självständigt på en trivsam primärvårdsklinik med tillgång till Stockholms kanske BÄSTA rehabgym på hela 4000 kvm! Vi lägger stort fokus på en bra introduktion in i företaget med mentor och kontinuerlig kompetensutveckling. På köpet får du kompetenta och erfarna kollegor som stöttar dig i din utveckling. Inom företaget finns tex specialister inom OMT, Kvinnohälsa, Mental hälsa och Idrottsmedicin. Utöver det har vi en trivselgrupp som styr upp gemensamma aktiviteter och AW:s i världsklass. Det bidrar till en stark teamkänsla och helt enkelt en rolig arbetsplats!
Vi har ett brett patientklientel i alla åldrar och försöker styra så att du får träffa just den patientgrupp som du blir mest stimulerad av att jobba med. Det tror vi blir win-win både för dig och patienterna! Det finns även möjlighet att kombinera arbete på klinik med hemrehabilitering.
Hos oss får du möjlighet till flexibla arbetstider och att planera din arbetsdag. Du får även goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi söker dig som har ett bra bemötande och som tycker det är stimulerande att dela med dig av dina kunskaper såväl till patienter som till kollegor. Du får gärna ha ett brinnande intresse för träning och hälsa, samt ett hälsofrämjande synsätt.
Erfarenhet är meriterande!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: max.viktorsson@medfit.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medfit AB
(org.nr 559027-5623)
Ebba Bååts Torg 6 (visa karta
)
141 51 HUDDINGE Arbetsplats
Medfit Flemingsberg Kontakt
Max Viktorsson max.viktorsson@medfit.se Jobbnummer
9490715