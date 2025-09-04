Vill du jobba som ekonomikonsult? Sök via Jefferson Wells!
Trivs du med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Gillar du att träffa nya människor och har lätt för att lära dig nya saker? Då är konsultrollen något för dig! Vi utökar vårt nätverk av konsulter inom ekonomi. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Vad innebär det att jobba som konsult?
Vi söker dig som vill arbeta som konsult via Jefferson Wells på timmar, deltid, heltid eller som underkonsult. När vi hittar ett uppdrag som matchar ditt CV och kompetens bokar vi in dig på intervju för det tilltänkta uppdraget. Som anställd konsult på Jefferson Wells arbetar du sedan på plats ute hos vår kund, vilket ger dig både variation och möjlighet att utvecklas i olika roller och uppdrag inom en mängd olika branscher.
Vi söker efter dig som har:
* Utbildning inom ekonomi, juridik eller motsvarande
* Allt från junior-senior erfarenhet inom ekonomi och administration
* Kunskap inom ett/flera ekonomisystem
* Lättlärd, nyfiken, flexibel och engagerad
Vad kan Jefferson Wells erbjuda dig?
Jefferson Wells, som är en del av Manpower Group, är ett av Sveriges största konsultbolag för chefer och specialister. Vi samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Som konsult hos Jefferson Wells är din karriär och utveckling alltid i fokus, och vi har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos Jefferson Wells får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Din karriär och utveckling är viktig för oss och givetvis får en personlig konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2025-09-04Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan redan idag genom att registrera ditt CV. Återkoppling och intervjuer sker from vecka 36 och löpande framåt när vi hittar ett uppdrag som matchar ditt CV och kompetens.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om rollen som konsult, är du välkommen att maila veronica.forsen.alfredsson@manpower.se
