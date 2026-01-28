Vill du jobba som budbilsförare under sommaren 2026? Se hit!
Är du intresserad av att arbeta heltid under sommaren 2026 som budbilsförare? Söker du dig ett roligt och fartfyllt arbete? Då kan det vara dig vi söker!
Som chaufför ansvarar du för att självständigt leverera paket till företagets kunder. Arbetet är stundtals fysiskt krävande och kräver att du trivs med att arbeta självständigt. Du är företagets ansikte utåt och ska därför känna dig trygg i kundmöten och ha ett professionellt bemötande.
Tjänsten innebär arbete på heltid under sommaren 2026, måndag-fredag dagtid. För rätt person finns eventuell möjlighet att arbeta extra även efter sommaren. Anställningen kommer vara en konsultanställning, vilket innebär att du är anställd av StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50% och kan uppvisa intyg på detta
Fullständig gymnasieexamen
B-körkort för manuell bil minst 2 år
Vana vid att köra bil
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Anmärkningsfritt belastningsregister (kontroll genomförs i rekryteringsprocess)
Meriterande:
Meriterande med körvana av större fordon
Värnplikt eller lagsport då teamwork är en viktig del av arbetet
Tjänsten utgår från Arlanda flygplats, som är ett säkerhetsklassat område. Rekryteringsprocessen innehåller därför en omfattande bakgrundskontroll. Du behöver kunna styrka sysselsättning fem år tillbaka i tiden och ett utdrag ur belastningsregistret kommer att kontrolleras.
Låter detta som rätt sommarjobb för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
