Vill du jobba som assistent i hemsjukvården i sommar?
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Herrljunga Visa alla undersköterskejobb i Herrljunga
2026-01-30
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Herrljunga kommun, Socialförvaltningen i Herrljunga
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Är du undersköterska eller student och vill jobba med oss i hemsjukvården i sommar? Vill du dessutom ha fantastiskt trevliga kollegor och ett riktigt roligt jobb är det dig vi söker! Du kommer att assistera sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i hemsjukvården samt utföra delegerade arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter beror på dina tidigare erfarenheter som undersköterska eller hur långt du kommit i din högskoleutbildning. Du kommer att vara schemalagd dagtid måndag-fredag.
Tillsammans med andra yrkeskategorier bidrar du till att ge patienten en god livskvalitet, både genom god omvårdnad, och avancerad hemsjukvård. I ditt arbete har du van kollegor i din närhet som du får stöd och hjälp av vid behov.
Patientgruppen är från 0 år och uppåt. Arbetet är omväxlande samt ställer krav på flexibilitet och ett gott samarbete med kollegor och övriga kontaktytor.
Dokumentation sker i datajournalsystemet Combine.Kvalifikationer
Vi söker dig som dig som är undersköterska eller läser sjuksköterske-, arbetsterapeut- eller fysioterapeutprogrammet, minst termin 4.
Du behöver ha förmåga att kunna göra prioriteringar under din arbetsdag och samtidigt ha ett professionellt och bra bemötande. För dig är det självklart att arbeta i team och du har lätt för att ta egna initiativ. Du ska också ha lätt för att samarbeta/samverka med kollegor och olika professioner för att bidra till en god och säker vård för de vi är till för. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
För att få arbeta inom socialförvaltningen måste du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Intervjuer sker löpande.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer!
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
Urvalsarbetet pågår löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
(org.nr 212000-1520) Arbetsplats
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Styrud sara.styrud@herrljunga.se 0513-17343 Jobbnummer
9713021