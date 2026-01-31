Vill du jobba praktiskt med teknik? Servicetekniker sökes!
Gillar du att mecka, felsöka och lösa problem? Här får du arbeta praktiskt med företagskunders maskiner i en stabil och långsiktig roll, där du utvecklas steg för steg, får strukturerad onboarding och bygger stark teknisk kompetens tillsammans med erfarna kollegor.
OM TJÄNSTEN
I rollen som servicetekniker arbetar du med service, reparation och förebyggande underhåll av maskiner som används av företagskunder inom bygg- och betongbranschen. Du blir en del av ett sammansvetsat team på ett servicecenter i Segeltorp, där arbetet är praktiskt, varierande och lösningsorienterat. Rollen passar dig som vill lära dig teknik på djupet och utvecklas långsiktigt inom service.
Du erbjuds
• Strukturerad onboarding med handledning och learning-by-doing
• En stabil och långsiktig roll där du får utvecklas tekniskt över tid
• Möjlighet att på sikt bredda rollen genom utbildningar och mer avancerade arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär huvudsakligen att utföra reparationer, service och underhåll på våra maskiner, samt att ge teknisk support och utbildning till kunder. Du kommer även att hantera reklamationer, garantiärenden och bidra till lagerhantering, allt för att säkerställa en god kundupplevelse.
• Reparation och förebyggande underhåll av maskiner, både på servicecentret och ute i fält
• Hantering av reklamationer och garantiärenden
• Utbilda kunder och samarbetspartners i maskinerna
• Lagerhantering av lokalt reservdels- och säljlager
VI SÖKER DIG SOM
• Stort intresse för teknik och praktiskt arbete (tidigare erfarenhet är inget krav)
• God kommunikativ förmåga på svenska, i tal och skrift
• Grundläggande datorvana
• Möjlighet att arbeta på plats i Segeltorp, vardagar 07-16
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av service, reparation eller mekaniskt arbete
• God förståelse för teknik, hydraulik, felsökning och el
• Truck- och traverskort
• Erfarenhet av teknisk support eller liknande roller
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken och har ett genuint intresse för teknik och praktiskt arbete. Du gillar att lösa problem, tar ansvar för ditt arbete och är inte rädd för att ställa frågor när du vill lära dig mer. Du är noggrann, samarbetsvillig och bidrar till ett positivt arbetsklimat i teamet. Om företaget
Du kommer att arbeta hos ett etablerat bolag inom bygg- och anläggningsbranschen med egen serviceverksamhet i Sverige. Företaget präglas av ett öppet klimat, platt struktur och långsiktighet, där många medarbetare valt att stanna och utvecklas över tid.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
