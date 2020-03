Vill du jobba på Thairestaurang? Stort intresse för det thailänd - Thai Time AB - Optikerjobb i Lomma

Thai Time AB / Optikerjobb / Lomma2020-03-10Vi söker en social, utåtriktad person, som går in för jobbet med stor hängivenhet och tar fullt ansvar för sitt jobb. Tjänsten gäller främst arbetsuppgifter i köket, såsom att wooka, skära grönsaker, koka ris, diska och städa, packa take away, men även att kunna ta emot beställningar via telefon eller över disk, så vissa svenskkunskaper är ett krav (minst genomgången SFI C-kurs). Det kan också bli aktuellt att hjälpa till med servering vid hög belastning och andra diverse arbetsuppgifter som behöver utföras på en liten Thairestaurang.2020-03-10Sista dag att ansöka är 2020-04-30Thai Time ABStrandvägen 95 A23431 Lomma5141313