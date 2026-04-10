Vill du jobba på Sveriges kanske minsta förskola?
2026-04-10
Bli en del av Underbara Barn & Förskolor - där du får verkligt inflytande och gör skillnad varje dag!
Vill du arbeta på en förskola där ditt engagemang och din pedagogiska kompetens verkligen spelar roll? Nu söker vi en driven och varm pedagog till ett långtidsvikariat på Förskolan Astronauterna - med mycket goda möjligheter till förlängning.
Om Förskolan Astronauterna
På Astronauterna arbetar tre pedagoger tillsammans med 14 barn. Vi söker dig som delar vår passion för pedagogik, vår barnsyn och vår vilja att arbeta som medforskande pedagog.
Vi strävar efter en förskola där dagarna präglas av glädje, lek, utveckling och lärande. Varje barn möts som den unika individ det är, i en miljö som väcker nyfikenhet, inspirerar till samspel och erbjuder många uttryckssätt.
Vår verksamhet är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin, vilket genomsyrar vårt synsätt på barn, vårt förhållningssätt till lärande och våra val av material.
Vi driver små, personliga förskolor med mindre barngrupper för att skapa en trygg atmosfär där både barn och pedagoger får utrymme att växa. Här ska alla bli sedda, hörda och känna att de är en viktig del av gemenskapen.
I våra förskolor vill vi erbjuda en lärorik, rogivande och närvarande miljö - avskild från storstadens brus men full av möjligheter att upptäcka världen i egen takt.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Pedagogiska utbildningar
Fria pedagogiska måltider
Om arbetsuppgifterna
I din roll ingår att:
Planera, genomföra och dokumentera verksamheten
Följa upp och utvärdera arbetet i relation till läroplanen och övriga styrdokument
Arbeta nära förskollärare och rektor för att utveckla verksamheten i linje med Reggio Emilia-inspirationen
Bidra till en trygg, kreativ och utforskande miljö för barnen
Om dig
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta både i team och självständigt
Sätter barnens utveckling, behov och intressen i centrum
Vill utvecklas i din yrkesroll och aktivt bidrar till att höja den pedagogiska kvaliteten
Ser reflektion, kollegialt lärande och fortbildning som naturliga delar av ditt arbete
För oss är det viktigt att vi möter varje dag med arbetsglädje och går hem stolta över vårt gemensamma arbete. Det skapar vi tillsammans - som ett lag.
Känner du igen dig? Sök redan idag!
Skicka din ansökan till: pedagog@underbara.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: pedagog@underbara.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Raketen".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Underbara Barn & Förskolor i Stockholm AB
(org.nr 556875-7867)
Söderberga Allé 1 (visa karta
)
162 52 VÄLLINGBY Arbetsplats
Förskolan Tellus
