Vill du jobba på riktigt? Hör av dig. Vi anställer löpande.
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrtälje
Vill du ha lön i tid, friskvårdsbidrag och ett jobb som ger trygghet från dag ett?
Då behöver du inte läsa mycket mer - Anne Blom Städ & Service levererar. Punkt.
Det här får du:
Konkurrenskraftiga lön - fast månadslön enligt kollektivavtal
Branschvanetillägg upp till 1 500 kr/mån
Körkortstillägg: 500 kr/mån
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Tillgång till bil under arbetstid - bilen är till för jobbet, inte privatkörning
Trygg anställning i ett företag som funnits sedan 1996
Och ja - du jobbar i team, med kollegor som dyker upp, gör sitt och håller ihop dagen. Vi har koll på scheman, löner, fordon och arbetsmiljö. Det är ordning och reda - inget chansande.
Tydliga krav - noll tålamod för strul:
Du har B-körkort och är trygg bakom ratten i Stockholm
Du pratar svenska eller engelska
Du kommer i tid, tar ansvar och gör klart det du börjar på
Du vill jobba - inte bara snacka om det
Erfarenhet av städning? Då får du extra betalt.
Ingen erfarenhet? Inga problem - vi lär dig, så länge du gör jobbet.
Arbetstider:
Måndag till fredag, start kl. 06.00 eller 07.00.
Arbetsdagar är 7-9 timmar. Det är ett rörligt och fysiskt jobb - inte för dig som vill sitta still.
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: jobb@anneblom.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556793-4442), http://www.anneblom.se
Västberga Allé 36A 1TR
)
126 30 HÄGERSTEN
För detta jobb krävs körkort.
Personalansvarig
Danijela Urosevic jobb@anneblom.se
9778993