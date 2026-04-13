Vill du jobba på lager? Vi har jobbet för dig!

2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Tjänstebeskrivning
Vi söker lagermedarbetare med truckkort till vår kund i Borås!
Är du en driven och strukturerad person som trivs i en fartfylld lagerverksamhet? Då kan detta vara tjänsten för dig!Dina arbetsuppgifter
• Plock och pack av varor
• Truckkörning
• Hantering av in- och utleveranser
• Sortering och godsmottagning
• Övriga förekommande arbetsuppgifter inom lager
Vi söker dig som:
• Är driven, initiativtagande och lösningsorienterad
• Har hög arbetsmoral och trivs med ansvar
• Har truckkort och erfarenhet av lagerarbete
Det här är en roll för dig som vill göra skillnad och bidra aktivt till att verksamheten flyter effektivt varje dag.
Vi erbjuder en spännande möjlighet hos en väletablerad kund med goda utvecklingsmöjligheter.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav
• Truckkort (A+B) är en fördel
• God fysik, då tunga lyft kan förekomma
• Noggrann, ansvarsfull och flexibel
• Lagspelare med god samarbetsförmåga
• Svenska i tal och skrift
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
NearYou Kontakt
Erica Seeger erica.seeger@nearyou.se +46 70 727 44 27 Jobbnummer
9851360