Vill du jobba på Filmstaden i Luleå?
Filmstaden AB / Kassapersonalsjobb / Luleå Visa alla kassapersonalsjobb i Luleå
2025-11-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filmstaden AB i Luleå
, Uppsala
, Solna
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Filmstaden i Luleå är en charmig biograf med 6 salonger. Totalt har vi 505 stolar att erbjuda våra gäster. Hos oss är det snabba puckar som gäller då vi jobbar hårt för att alltid tillgodose kundens höga förväntningar. Filmstaden Luleå har en mixad personalgrupp där en del har jobbat här ända sedan biografens premiär för 37 år sedan. Dessa 37 år kan inte beskrivas som annat än magiska.
Vill du jobba med att skapa magiska ögonblick och inspirerande upplevelser? Då har vi det perfekta jobbet för dig! På Filmstaden letar vi nu efter nya kollegor som vill vara med och skapa minnesvärda bioupplevelser för våra gäster. Vi söker dig som vill jobba som Cinema Host/Biografmedarbetare hos oss på Filmstaden Luleå på deltid. Arbetstiderna är under hela jullovet, främst mellan 9:30-21:45, tidigare och senare arbetstider kan förekomma. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna jobba perioderna 25-30/12 samt 1-7/1, skriv gärna i ditt personliga brev vilka datum du kan jobba. Det finns också möjlighet att jobba extra innan och efter jullovet.
Om jobbet
Som en del av vårt team är din främsta uppgift att sätta gästerna i första rummet och ge dem en bioupplevelse utöver det vanliga. Varje dag kommer du möta våra förväntansfulla gäster och din utmaning är att överträffa deras förväntningar, skapa magiska ögonblick och göra varje besök till en minnesvärd upplevelse genom att erbjuda en exceptionell service till våra gäster.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Erbjuda professionell service till våra gäster under hela deras biobesök.
Hantera biljettförsäljning samt försäljning av popcorn, läsk, godis och vissa mat- och dryckesprodukter.
Scanna biljetter, guida gästerna till rätt salong och film, hälsa välkomna i salongen före filmvisningen och se till att de har en bra bioupplevelse.
Vara till hands för att svara på frågor och hjälpa gästerna.
Genomföra grundläggande städrutiner i vår kiosk samt våra salonger och lokaler, inklusive förberedelse inför föreställningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad och brinner för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. Din flexibilitet gör att du enkelt kan hantera olika uppgifter och snabbt anpassa dig till förändringar. Som en pålitlig och ansvarsfull individ tar du dina arbetsuppgifter på allvar och ser till att vara väl förberedd och organiserad. Du trivs med att samarbeta med olika människor och är alltid där för att stödja dina kollegor.
För att kunna jobba hos oss behöver du även behärska svenska språket och har grundläggande kunskaper i matematik och engelska på gymnasienivå eller motsvarande (engelska är vårt koncernspråk). Tidigare erfarenhet av servicearbete är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är flexibel och har möjlighet att arbeta hos oss under varierande tider. Flexibilitet för oss innebär att du har möjlighet att ställa upp och jobba med kort varsel utefter våra behov.
Vår värderingar:
Våra värderingar är viktiga för oss och de kommer att påverka hur du jobbar hos oss. För att du ska trivas hos oss letar vi efter någon som delar följande värderingar:
Fun & Passion
Jag är stolt över att skapa inspirerande upplevelser och se till att gästerna lämnar bion glada och nöjda
Trust & Respect
Jag håller det jag lovar - både gäster och kollegor kan lita på att jag gör det jag säger att jag ska göra
Quality & Service
För mig är det viktigt att leverera fantastisk service och jag strävar efter högsta kvalitet i det jag gör
Co-operation & Accountability
Jag jobbar bra i team, bryr mig om mina kollegor och värderar våra olikheter
Varför ska du jobba hos oss på Filmstaden?
Om du letar efter ett jobb som inte bara ger dig erfarenhet och utveckling utan även möjlighet att vara en del av något större och skapa minnesvärda upplevelser för andra, då är Filmstaden platsen för dig. Hos oss får du inte bara gratis biobesök, rabatter på popcorn, godis och läsk, utan även möjligheten att arbeta med fantastiska kollegor, gäster och filmer! Kom och skapa minnen, vänskap och börja din karriär på Filmstaden - ansök idag!
Låter detta som något för dig?
Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan till oss senast den 23e November. Vi hanterar ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.
När du ansöker om tjänsten kommer du att få svara på ett antal frågor. Dessa frågor är viktiga för oss då de hjälper oss att matcha din profil med våra behov. I ansökningsformuläret har du även möjlighet att vara kreativ och ladda upp en video, manus, presentation eller något helt annat som visar hur du ser på inspirerande gästservice. Vi vill också uppmärksamma dig på att vi under rekryteringsprocessen kan komma att använda olika metoder - såsom telefonintervjuer, videointervjuer, digitala intervjuer eller gruppintervjuer.
Våga sticka ut och berätta hur du skulle bidra till att skapa inspirerande upplevelser för varje gäst. Vi letar efter unika, kreativa kollegor - och hoppas att det är just dig vi ser på Filmstaden i framtiden!
På Filmstaden använder vi en kompetensbaserad rekryteringsmetod för att främja rättvisa och motverka diskriminering. Från det ögonblick du ansöker är mångfald, rättvisa och inkludering integrerade i alla delar av medarbetarresan, och vi välkomnar individer från alla bakgrunder. Vi väljer kollegor utifrån deras meriter och den passion de visar för sina roller. We Make Movies Better!Publiceringsdatum2025-11-09Om företaget
Filmstaden AB är en av Sveriges ledande leverantörer av kultur och nöje med cirka 6,5 miljoner biobesök per år. Vi driver 31 biografer med totalt 229 salonger och drygt 28 000 fåtöljer. Vi finns på 16 orter och hos oss arbetar cirka 1000 personer. Hos oss inom ODEON Cinemas Group är alla välkomna. Vi är alla olika och våra olika sätt att tänka i kombination med vår gemensamma passion för film gör att vi levererar inspirerande underhållningsupplevelser för våra gäster. Vi är alla individer och vi inser att alla tillför något speciellt till vårt team. Tillsammans gör vi våra filmer bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Filmstaden AB
(org.nr 556035-1651)
Timmermansgatan 19 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Filmstaden Luleå Jobbnummer
9595632