Vill du jobba på Europas mest innovativa inkubator?

Umeå Biotech Incubator växer nu med en ny Affärscoach för ett vikariat till och med 15 december 2026 - är du den? Hos oss får du vara en viktig del av startup-världen och stötta häftiga och banbrytande företag på sin resa. Du får ett varierat jobb med många bollar i luften och ett bra team där det är ett stort driv och högt i tak.
Vi söker dig som älskar att bygga människor och företag och får energi av att se andra lyckas. Umeå Biotech Incubator (UBI) är en spetsinkubator som stöttar affärsidéer inom life science med fokus på biomedicinska produkter som läkemedel och diagnostik, samt även medicinteknik och framtidens lösningar inom vården. Vi är i dag en av Sveriges bästa inkubatorer inom vårt område, och har utnämnts till en av Europas mest innovativa inkubatorer av Times Magazine.

Om tjänsten
Som Affärscoach hos Umeå Biotech Incubator får du en central roll i inkubatorns dagliga arbete och arbetar nära idébärare och bolag i olika utvecklingsfaser. Uppdraget innebär att du ansvarar för flera inkubatorcase och följer dem genom hela eller delar av inkubationsprocessen.
Dina arbetsuppgifter kommer ha särskilt fokus på de tidiga faserna, där du bidrar till att idéer och bolag utvecklas mot tydligare affär, teknisk verifiering och marknadsrelevans.
Rollen präglas av ett nära samarbete med kollegor, verksamhetsledning och externa aktörer såsom experter, investerare och innovationsstödjande funktioner. Du är även delaktig i det löpande utvecklingsarbetet av UBIs processer och arbetssätt, vilket gör vikariatet till ett utvecklande och meriterande uppdrag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Coacha och stötta innovatörer i affärsutveckling, strategi och planering
• Analys av affärsidéer inom life science för att utvärdera möjligheten att idébärarna kan söka till UBI.
• Tillsammans med incubatorcasen ta fram individuella aktivitetsplaner med tydliga milstolpar kopplade till budget
• Stötta bolag i frågor kring marknad, immateriella rättigheter och kapitalanskaffning
• Samverka med interna kollegor samt externa experter och nätverk för att stötta inkubatorcasen.
• Bidra till utveckling av UBIs inkubationsprocesser och interna arbetssätt
Arbetsinnehållet varierar beroende på bolagens mognadsgrad och behov av stöd, vilket ger en dynamisk och utvecklande vardag.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att bygga människor och företag samt får energi av att se andra lyckas. Du har mångårig erfarenhet av affärsutveckling inom life science och en bred förståelse för processerna som för ett bolag framåt samt av genomförande av kapitalanskaffning. Kanske har du erfarenhet av en börsintroduktion eller varit med och byggt ett bolag och sett både framgångar och mindre lyckade satsningar. Kanske har du själv varit med i ett startupbolag? Du har ett brett nätverk av kontakter relevanta i rollen som en affärscoach i en inkubator och använder dig aktivt av det. Du behöver inte vara disputerad men bör ha en förståelse för branschen och life science-området.
Som person är du modig, engagerad och professionell. Du vågar utmana och driva konstruktiva dialoger för att hjälpa innovatörer att ta nästa steg. Med starkt självledarskap, eget driv och en generös inställning delar du med dig av din kunskap och bidrar till en inkluderande kultur där kvalitet, samarbete och pay it forward är en självklar del av arbetet.
Placeringen för tjänsten är i Umeå. Kanske är du redan bosatt här eller är en blivande Umeåbo. Känner du igen dig?
Om verksamheten
Umeå Biotech Incubator (UBI) är en spetsinkubator som utvärderar och stöttar affärsidéer inom livsvetenskaperna, med huvudfokus på läkemedel och diagnostik. Vi ägs av Umeå universitet Holding, Umeå kommunföretag och Region Västerbotten. Vi är i dag en av Sveriges bästa inkubatorer inom vårt område, men vi vill sätta nya standarder även internationellt. Vi är ett motiverat team som brinner för att bygga bolag och att hjälpa affärsidéerna framåt.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där Umeås innovationsmiljöer samlas i en ny, gemensam organisation. Genom sammanslagningen Umeå Biotech Incubator, Uminova Innovation, eXpression Umeå och Science Park i Umeå skapar vi en starkare inkubator, accelerator och science park med tydligt fokus på att stärka regionens innovations- och tillväxtkraft inom life science. För dig som medarbetare innebär det möjligheten att vara med och forma framtidens innovationsstöd, arbeta i tvärfunktionella team med hög kompetens och bidra till att idéer och forskning blir framgångsrika bolag med verklig samhällsnytta. Fusionen planeras vara formellt genomförd i början av januari 2026.
I den här rekryteringen samarbetar UBI med Poolia. Tjänsten är på heltid med anställning direkt hos UBI. Vid frågor om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Frida Sundelin via 070-544 16 06 eller frida.sundelin@poolia.se
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på "Ansök här" via annonsen på https://www.poolia.se.
