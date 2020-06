Vill du jobba på en tre veckors säljande sommarturné tillsammas - Brilliant People AB - Säljarjobb i Stockholm

Brilliant People AB / Säljarjobb / Stockholm2020-06-11Under tre veckor kommer Storytel åka på Sverigeturné i sommar. Vi söker nu tre personer som vill ansvara och vara säljande ambassadörer för Storytel. Är du den vi söker?Om StorytelStorytel är en digital abonnemangstjänst som strömmar ljudböcker till din mobiltelefon. Du laddar hem en app till din telefon (iPhone och Android) och startar ett abonnemang. Tjänsten påminner om Spotifys service där du betalar för ett abonnemang och får lyssna hur mycket du vill för 169 kr/månad. Storytel har avtal med nästan alla förlag i Sverige och kan därför erbjuda sina kunder i princip varenda titel som ges ut som ljudbok, så fort de kommer ut i handeln.2020-06-11Med start den 6:e Juli till 26:e juli ska en 3 veckors turné besöka ett stort antal städer, festivaler och happenings runt om i landet. Uppdraget innebär att man är på turné under hela perioden. Det kommer finnas vilodagar men dessa kommer att vara på orterna där vi då befinner oss.Till turnén kommer ni att ha en Volo XC90 i Storytels färger och logga. Uppdraget går ut på att sälja och förmedla Storytels tjänster. Vi kommer utgå från Stockholm.Vi söker3 personer under hela perioden, 6/7-26/7Du ska vara framåt, ansvarstagande och kreativNågon form av dokumenterad säljerfarenhet sedan tidigareKörkort är ett kravDu erbjudsFast ersättning för uppdraget samt bonus vid uppnått mål på teamet dagligenFrukost, lunch, middag samt boendeEn utvecklande säljroll kombinerat med eventPassar detta in på dig och dina tidigare erfarenheter? Vill du jobba för Storytel på sommarens härligaste turné? Tveka inte på att söka idag! Du anställd i Solna med omnejd.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-25Brilliant People AB5260829