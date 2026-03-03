Vill du jobba nära processen och driva tekniken framåt?
2026-03-03
Publiceringsdatum2026-03-03
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
WBAB är det kommunala bolaget som ser till att vardagen flyter på - bokstavligen. De jobbar med allt från rent vatten i kranen till trygga avloppslösningar och smart avfallshantering för invånarna i Ludvika och Smedjebacken. Som en viktig samhällsbyggare gör de helt enkelt livet lite enklare, lite renare och mycket mer hållbart. Omkring 90 medarbetare arbetar med bland annat ledningsnät, dricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten, avfallsinsamling samt drift av återvinningscentraler och återvinningsstationer. Bolaget ägs av de båda kommunerna tillsammans och ledningskontoret och kundservice ligger placerat i Smedjebacken.Arbetsuppgifter
Just nu söker WBAB en processingenjör som vill ta ett helhetsgrepp om processer vid reningsverken och bidra till att utveckla en av våra mest samhällsviktiga verksamheter. Som processingenjör arbetar du både praktiskt och analytiskt. Cirka halva tiden är du ute på plats i reningsverken, där du följer processerna, gör provtagningar tillsammans med drifttekniker och säkerställer att kemikaliehantering, processvärden och kvalitet ligger rätt. Resten av tiden arbetar du med administration, miljöfrågor och utveckling av reningsprocesser. WBAB har totalt nio reningsverk, där tre-fyra av de större kommer att vara ditt främsta fokus.Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av VA-processer eller en relevant utbildningsbakgrund, exempelvis som processingenjör eller VA-ingenjör. Du har god teknisk förståelse och en analytisk förmåga som gör att du snabbt kan identifiera avvikelser i processen, bedöma konsekvenser och föreslå lämpliga åtgärder. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är en fördel, men WBAB erbjuder stöd och möjlighet till vidareutbildning för rätt person.
Rollen innebär främst internt samarbete med våra drifttekniker och intern personal och kräver därför inte omfattande extern kundkontakt. Du behöver däremot vara trygg i att arbeta nära verksamheten, bidra med tekniska och kemiska lösningar och justera exempelvis doseringar när processerna kräver det.
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta hands-on med reningsprocesser, utveckla tekniken framåt och vara en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att våra reningsverk fungerar optimalt - både idag och i framtiden.Så ansöker du
Låter detta intressant, så tveka inte på att söka! I denna rekrytering samarbetar WBAB med Clockwork Bemanning & Rekrytering. Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. Du når Isabelle via 070-821 53 52 eller isabelle.hjalte@clwork.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
